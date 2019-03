PAX East: une présentation de Borderlands 3 ?

L’expo PAX East a publié le calendrier de son édition de mars 2019 à Boston et la présence de Gearbox Software laisse présager d’importantes nouvelles quant à la franchise «Borderlands».

Avec une présentation prévue le 28 mars à 14h00, le co-fondateur et PDG du studio Randy Pitchford annonce «avoir un certain nombres de choses intéressantes à divulguer».

Le calendrier de l’événement promet des surprises. Le développeur Gearbox Software et l’éditeur Gearbox Publishing seront présents. Il est de notoriété publique que Gearbox prépare un jeu «Borderlands» totalement nouveau et sept ans se sont écoulés depuis le succès de «Borderlands 2». Tout le monde attend donc la présentation de «Borderlands 3».

En mai 2018, Take-Two Interactive expliquait aux investisseurs qu’un «titre très attendu de la plus grande franchise des années 2000... était prévu pour l’année fiscale 2020». «Red Dead Redemption 2» datant de fin 2018, il est envisageable de placer la sortie de «Borderlands 3» entre avril 2019 et mars 2020.

La sortie des récents concurrents du genre que sont «Destiny 2» et «Anthem» ont fait naître l’impatience chez les adeptes, malgré l’apparition de «Warframe». «The Division 2» arrivera deux semaines avant PAX East et «Rage 2» est prévu pour le mois de mai.

Gearbox est aussi le studio à l’origine de la franchise aux 12 jeux «Brothers in Arms», dont on n’entend actuellement plus parler. Il a acquis la franchise «Duke Nukem» en 2010, ainsi que «Duke Nukem Forever» l’année suivante et a produit «Aliens: Colonial Marines» (2013) et a trébuché avec le shooter en ligne «Battleborn».

Gearbox s’est aventuré dans la publication avec "Homeworld Remastered" et "Homeworld: Deserts of Kharak», un remake du shooter «Bulletstorm» et le jeu d’action et d’aventure «We Happy Few».

PAX East proposera aussi des présentations consacrées à des jeux multijoueurs et trans-plateformes comme «Fortnite» et «Minecraft», animées par des représentants d’Amazon (Twitch) et par le studio Lionsgate.

L’événement permettra également d’obtenir un aperçu de «Layers of Fear 2», «Samurai Shodown» ou encore «War of Awards» et de connaître les lauréats de divers prix remis pour l’année 2018-19.