Rhapsodie berlinoise

Je viens de passer les cinq derniers jours à Berlin. J’ai le goût de vous en parler.

Honnêtement, tant que Justin Trudeau n’aura pas donné sa version des faits, avez-vous un besoin pressant d’une autre chronique spéculative ou indignée sur SNC-Lavalin ?

Je n’avais jamais mis les pieds dans la capitale allemande. Par où commencer ?

Franchise

Après la dévastation de la guerre, les Allemands ont fait mieux que simplement reconstruire. Ils ont repensé.

À Berlin, ce qui est sidérant, c’est l’harmonie du mariage entre les édifices historiques réparés et les audacieuses constructions des architectes modernes.

Y a-t-il, dans le monde, une ville de 4 millions d’habitants avec un système de transport en commun aussi multimodal, intégré et efficace ? Je n’en connais pas.

L’offre culturelle est d’une abondance vertigineuse. Les gens sont d’une extrême politesse.

À une époque où l’on déplore le retour des tabous et les réécritures grossières de l’histoire, la manière dont l’Allemagne discute ouvertement de son terrible passé est, en tous points, admirable.

L’Allemagne ne considère pas qu’il faut cesser de parler du passé pour se tourner vers l’avenir. On fait les deux : la connaissance du passé donne une direction et solidifie la maîtrise de l’avenir.

L’exposition sur le fonctionnement de la Gestapo et des SS est installée sur les lieux où se trouvaient ces institutions.

L’ère communiste est traitée avec la même franchise, la même transparence.

La qualité du parcours mémoriel le long du tracé du mur de Berlin est éblouissante.

Mais le tragique n’exclut pas un humour grinçant, bien en vue dans le nouveau musée consacré à la vie quotidienne dans l’ancienne Allemagne de l’Est.

Dans cette étrange société où un ingénieur ne gagnait pas davantage qu’un mineur, où une petite moto coûtait un an de salaire, le rire devenait un outil pour ne pas désespérer.

« Notre cafétéria communiste offre du choix : vous mangez ce qu’il y a... ou vous jeûnez. »

Il fallait attendre des années pour un appartement identique à celui du voisin.

Résultat : si la nouvelle coiffure de votre femme vous étonne, disait-on, c’est que vous vous êtes trompé de porte ou d’étage.

Dans les garderies d’État, tous les enfants étaient mis sur le pot en même temps et aucun ne pouvait se lever tant que le dernier n’avait pas fait son numéro deux. On rit, mais...

Les enfants apprenaient l’arithmétique avec des formules du genre : dix soldats – cinq soldats = combien de soldats ?

Étourdissante

Les pièces de rechange pour les Trabant, censées rivaliser avec la VW Beetle, étaient si rares que le garagiste demandait : « Les avez-vous apportées avec vous ? »

On volait allègrement son employeur puisque le communisme prétend que tout appartient au peuple.

Le nudisme sur les plages était incroyablement populaire : une façon coquine de contester un régime très moralisateur ?

Entre musées fabuleux, promenades, concerts, boutiques, restaurants, on ne sait plus où donner de la tête à Berlin... et pour des prix pas si choquants.

Bon, prêt, mon Justin ?