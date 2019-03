Saint-Augustin veut connaître les coûts

La Ville de Saint-Augustin a entériné, mardi soir, l’octroi d’un contrat de services professionnels à la firme CIMA + afin de planifier le projet d’élargissement de la route 138 et d’évaluer le coût du chantier.

Les élus municipaux envisagent depuis un bon moment d’ajouter une troisième voie sur un tronçon d’environ un kilomètre, entre la route Tessier et la route de Fossambault, dans l’espoir de résoudre le problème de congestion important sur la route 138 au cœur de la municipalité.

« Ça passe de quatre voies à deux voies et ça congestionne beaucoup, matin et soir », a rappelé le maire Sylvain Juneau. Le contrat de 43 900 $, octroyé de gré à gré, permettra de réaliser une étude d’impact. Le maire assure qu’il n’y aura pas d’expropriations massives si le projet se concrétise. « On parle de quelques mètres de terrain, mais aucune maison ne sera affectée. »

Un chantier en 2020 ?

CIMA + devra évaluer la faisabilité d’implanter une troisième voie réversible (comme sur le pont de Québec) en plus d’analyser un possible réaménagement des accès aux commerces. Si les coûts sont raisonnables, M. Juneau aimerait que le chantier débute à l’été 2020. Lors de la dernière campagne provinciale, la ministre Geneviève Guilbault avait également promis d’améliorer la fluidité sur la 138.