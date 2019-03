Un acteur de School of Rock arrêté quatre fois pour vol de guitares en cinq semaines

School of Rock est une comédie américaine produite en 2003 qui raconte l’histoire de Dewey Finn (Jack Black), un musicien déchu qui convainc des élèves doués d’une école privée de former un groupe rock dans le but de gagner un «battle of the bands». On va y revenir plus tard.

Joey Gaydos Jr. y joue le rôle de Zack, le guitariste du groupe.

Aujourd’hui, il a 27 ans et il est «dans la marde».

Dans les cinq dernières semaines, il s’est fait prendre quatre fois à voler des guitares. Il fait maintenant face à des accusations de vol aggravé en Floride.

Gaydos, semble-t-il, entrait dans des magasins de musique, demandait à voir des guitares et quittait simplement les lieux avec les instruments.

Il se rendait ensuite chez un revendeur où il échangeait les biens contre de l’argent, qu’il échangeait ensuite contre d’autres biens et services.

L’ancien enfant-vedette a avoué ses crimes à la police, mais a toutefois plaidé non coupable aux accusations.

Parmi les guitares volées se trouvent une Les Paul Epiphone Prophecy, une Fender Stratocaster et une Gibson Les Paul. Un ampli a aussi été volé, d’une valeur de 3500 $.

Pour revenir à School of Rock, le groupe ne gagne pas le «battle of the bands», mais tout le monde apprend une leçon importante...

Nous souhaitons bonne chance à Joey Gaydos Jr.