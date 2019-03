Un projet de loi contre l’obsolescence programmée

Un groupe d’étudiants de l’Université de Sherbrooke rencontrera des représentants du gouvernement et de l’opposition afin d’élaborer un projet de loi qui vise à interdire aux entreprises de limiter volontairement la durée de vie de leurs produits.

Chargé de cours

« On vit à peu près tous l’obsolescence programmée à travers nos ordinateurs, nos téléphones, nos tablettes, qui brisent assez facilement, qui sont difficiles à faire réparer, souligne Jonathan Mayer. Comme ce sont des jeunes dans la vingtaine, je me suis dit que le sujet risquait de piquer leur curiosité et leur intérêt. »