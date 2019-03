Une entrevue à fleur de peau avec Oprah

Le moment le plus émouvant d’After Neverland est survenu en toute fin de programme, lundi soir, quand Wade Robson et James Safechuck se sont pris dans leurs bras.

Les deux hommes, qui venaient de répondre aux questions d’Oprah Winfrey sur Leaving Neverland, le documentaire-choc de Dan Reed dans lequel ils racontent avoir été abusés sexuellement par Michael Jackson quand ils avaient respectivement 7 et 10 ans, paraissaient exténués, mais surtout soulagés.

Soulagés d’avoir dénoncé leur agresseur. Soulagés d’être sortis vivants d’un blitz médiatique mouvementé au cours duquel plusieurs intervenants ont remis leur parole en question. Soulagés d’avoir révélé un lourd secret qu’ils gardaient enfoui depuis des décennies.

Suite incertaine

Avec cette longue étreinte captée avant l’apparition du générique de clôture, les deux hommes semblaient également s’encourager pour affronter la suite. Une suite qui s’annonce particulièrement tumultueuse, compte tenu des bouleversements des derniers jours. Les fans du défunt chanteur avaient commencé à envoyer des messages au vitriol au tandem en janvier, au terme du visionnement de presse de Leaving Neverland au festival de Sundance.

Durant son entretien avec Oprah, lequel avait été enregistré jeudi dernier, Robson a même affirmé qu’il avait reçu des menaces de mort. Quand on sait combien la diffusion du documentaire a enflammé le public dimanche et lundi, on ose à peine imaginer les attaques que Robson et Safechuck subissent depuis.

Fragile

Les deux victimes (alléguées) sont-elles prêtes à braver cette tempête? Non, ont-elles répondu à Oprah. Mais on s’en fait davantage pour Safechuck, qui donnait l’impression d’être particulièrement fragile durant l’entrevue. Les yeux rougis, le dos courbé, l’homme de 41 ans a indiqué qu’il était marqué à vie et qu’il avait encore beaucoup de chemin à parcourir avant de retrouver une forme de paix intérieure.

► L’émission d’Oprah Winfrey After Neverland est disponible sur Crave/HBO, tout comme Leaving Neverland.