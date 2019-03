Une première pour le CPS de Lévis

Le Centre de pédiatrie sociale (CPS) de Lévis invite les skieurs de tous les niveaux et de tous les âges à s’inscrire à son premier Défi Ski qui se tiendra le samedi 16 mars, de 17 h à 22 h, sur les pistes du Centre de plein air de Lévis, sous la présidence d’honneur de Janet Jones, membre du comité exécutif et conseillère à la Ville de Lévis. Le défi lancé aux équipes est de cumuler ensemble un total de 600 heures de descentes pendant la soirée, soit l’équivalent d’une heure pour chacun des 600 enfants suivis au CPS de Lévis. Le porte-parole de l’événement, le planchiste de Breakey­ville Sébastien Picard, se joindra aux participants pour descendre les pentes. Les participants peuvent s’inscrire seuls ou en équipes jusqu’au 14 mars. pediatriesocialelevis.com/defi-ski

La « faim » de l’histoire

Karine Bibeau est la gagnante du premier prix (20 000 $) du jeu-concours la « faim » de l’histoire de Moisson Québec, dont le tirage a été effectué le 21 février dernier dans les locaux de Défi-Évasion. Sur la photo, de gauche à droite : Dave Welsh et Véronique Girard, cofondateurs et copropriétaires de Défi-Évasion ; Karine Bibeau, gagnante ; Alain Gagnon et Élaine Côté, respectivement président du CA et directrice générale de Moisson Québec.

Nouvelle directrice générale

La Dre Julie Corriveau, propriétaire du Centre dentaire du même nom situé dans le quartier Miscéo de Lévis, m’annonce la nomination de Marie-Ève Métivier à titre de directrice générale du Centre. Formée en hygiène dentaire, Marie-Ève Métivier travaille au centre depuis 2013. Elle occupait le poste de gestionnaire depuis 2016. Elle fut présidente d’honneur des Jours de la Jonquille 2018 de la Société canadienne du cancer.

Directrice des RH

France Desrosiers, qui œuvre au Cégep Garneau depuis le début de sa carrière, soit depuis plus de 27 ans, vient d’être nommée au poste de directrice des ressources humaines et des affaires corporatives du Cégep. Elle avait occupé ces mêmes fonctions, mais de façon intérimaire, du mois de juin 2015 au mois d’août 2016, puis en mai, juin et juillet 2018, et occupait à nouveau l’intérim du poste de directrice depuis octobre dernier.

Adoption Chats Sans Abri

Près de 200 personnes ont participé, le 9 février au Centre Mgr-Marcoux, au souper spaghetti au profit du refuge Adoption Chats Sans Abri qui accueille des chats depuis bientôt 20 ans. La soirée a permis de dégager des profits de près de 7000 $. Sur la photo, de gauche à droite : Marianne Larouche, vice-présidente ; Jake Fortier, Roxanne Croteau, Anke Juehnichen, tous membres du CA, et Geneviève Mailloux, présidente du CA. Renseignements : centreacsa.com.

Anniversaires

Jean Tremblay (photo), président Groupe Vertdure et copropriétaire du club de baseball Les Capitales de Québec, 66 ans... Fernand Butch Houle (assurances) de Ste-Foy, 89 ans... Jack Dion, l’ex-copropriétaire du club de golf L’Auberivière à Lévis (secteur St-David), 91 ans... Julie Deslauriers, comédienne et actrice 43 ans... Eva Mendez, actrice américaine, 46 ans... Marie-Josée Caya, comédienne et actrice, 60 ans... Réal Desrosiers, batteur de Beau Dommage, 68 ans.

Disparus

Le 5 mars 2009. Aimé Constantin (photo) 83 ans, un pionnier du sport amateur au Québec... 2017. Kurt Moll, 78 ans, célèbre chanteur d’opéra allemand... 2016. Nikolaus Harnoncourt, 86 ans, chef d’orchestre autrichien qui avait redécouvert la manière de jouer la musique ancienne... 1996. Antoine Nourcy, 43 ans, président fondateur de Nourcy Patissier traiteur... 1982. John Belushi, 33 ans, acteur et comédien américain... 1967. Georges P. Vanier, 78 ans, gouverneur général du Canada.