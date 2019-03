«Une ville, un livre» voit le jour à Québec

Le projet Une ville, un livre voit le jour pour une première fois dans la province, à Québec. Initié à Seattle en 1998 et repris par de nombreuses villes ailleurs en Amérique, le concept invite les citoyens d’une ville à lire le même livre, durant un mois.

Plusieurs activités sont organisées pour favoriser les échanges et l’alphabétisation, entre autres, comme des clubs de lecture et des rencontres avec l’auteur.

Durant tout le mois de mars, les citoyens de Québec sont donc invités à lire simultanément le livre Les chars meurent aussi de l’auteure Marie-Renée Lavoie, originaire de Limoilou.

Le titre a été choisi d’après le vote de libraires et de bibliothécaires de Québec. Le livre devait avoir été publié au cours des trois dernières années, et devait se démarquer par sa qualité littéraire et son caractère rassembleur.

Les détails des activités, dont un entretien avec Marie-Renée Lavoie le 31 mars à la Maison de la littérature à 14 h, sont disponibles sur le site unevilleunlivre.ca.