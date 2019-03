Vers une cure de jouvence pour ralentir le vieillissement

Il y a deux ans, des chercheurs de l’Université Concordia et de la société Idunn Technologies sont parvenus à démontrer que six extraits de plantes permettent de prolonger la longévité de cellules de levures, dont le vieillissement s’apparente à celui des cellules humaines.

Or ces mêmes chercheurs viennent maintenant de faire la démonstration que l’effet de synergie, c’est-à-dire la combinaison de deux de ces extraits de plantes, décuple leurs bienfaits, faisant passer la durée de vie des cellules cobayes de 2,5 jours à plus de... 25.

« On est en train de tourner une grande page au niveau de la science du vieillissement. C’est une découverte encore plus importante que celle qu’on avait déjà publiée », affirme Éric Simard, président de Idunn Technologies et corédacteur de l’étude avec Vladimir Titorenko, chercheur principal et professeur de biologie à l’Université Concordia.