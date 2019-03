THOMASSIN, Benoit



À l'Hôpital St-Sacrement, le 24 février 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Benoit Thomassin. Il était le fils de feu monsieur Alexandre Thomassin et de feu madame Thérèse Thomassin. Il demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval. La famille vous accueilleraà compter de 10h au salon commémoratifMonsieur Thomassin laisse dans le deuil ses frères: Clément (Francine), Richard et Martin (France); ses sœurs: Patricia (Denise), Stella, Violette et Lucie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca