8 gros films pour 2019

Avec la sortie du film Capitaine Marvel ce weekend, c’est la saison des gros films hollywoodiens qui s’amorce dans les salles de cinéma. Voici huit autres films qui risquent de faire courir les cinéphiles en 2019. Attention, les dates de sortie sont sujettes à changement.

Avengers : Phase finale

Photo courtoisie

Date : 26 avril 2019

Réalisation : Joe et Anthony Russo

Avec Robert Downey Jr, Chris Evans, Brie Larson, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Paul Rudd, Jeremy Renner, Josh Brolin, la voix de Bradley Cooper et plusieurs autres

Cette fois, c’est la totale. En plus d’une distribution toujours plus abondante et étincelante, la franchise Avengers se paye une finale de trois heures durant laquelle les superhéros devront se retrousser les manches afin de retracer leurs coéquipiers disparus lors de l’épisode précédent et vaincre le super-vilain Thanos.

Rocketman

Photo courtoisie

Date : 31 mai 2019

Réalisation : Dexter Fletcher

Avec Taron Egerton, Jamie Bell et Bryce Dallas Howard

Ce biopic détaillant la vie et l’œuvre d’Elton John ne pouvait arriver à un meilleur moment après le triomphe de Bohemian Rhapsody, le long métrage consacré à Freddie Mercury et Queen qui vient de remporter quatre Oscars et d’empocher les meilleures recettes de tous les temps pour un drame biographique musical. Malgré qu’Elton John souhaitait que ce soit Justin Timberlake qui l’incarne au grand écran, c’est finalement Taron Egerton, vu notamment dans Kingsmen, qui a obtenu le rôle.

Histoire de jouets 4

Photo courtoisie

Date : 21 juin 2019

Réalisation : Josh Cooley

Avec les voix de Tom Hanks, Tim Allen et Joan Cusack

Neuf ans après le troisième chapitre et à l’issue de quelques reports (le film devait sortir originalement en 2017), Woody et son vieil ami Buzz Lightyear sont enfin de retour. Le quatrième volet pourrait emprunter les codes d’une comédie romantique puisque Woody doit y renouer avec sa copine Bo Peep.

Le roi lion

Photo courtoisie

Date : 19 juillet 2019

Réalisation : Jon Favreau

Avec les voix de Donald Glover, Beyoncé et Seth Rogen

Simba est de retour dans une nouvelle version du film original qui avait connu un immense succès en 1994. Grâce aux technologies modernes qui lui donnent un aspect presque réel (les concepteurs ont utilisé la même technologie de captures de mouvement que pour Le livre de la jungle), le lionceau est aussi craquant, sinon plus, qu’il y a un quart de siècle. En plus de prêter sa voix à Nala, Beyoncé sera la vedette de la bande originale du film et reprendra notamment Can You Feel The Love Tonight.

Rapides et dangereux présentent Hobbs et Shaw

Photo courtoisie

Date : 2 août 2019

Réalisation : David Leitch

Avec Dwayne Johnson, Jason Statham et Idris Elba

Après les huit films de la série Rapides et dangereux, voici le premier dérivé, ou spin-off si vous préférez. Luke Hobbs et Deckard Shaw sont ici les vedettes de ce qui s’annonce comme un autre festin pour les amateurs de cascades en voiture. Les deux héros musclés doivent faire équipe pour contrer une nouvelle menace en provenance d’un cyberterroriste international nommé Brixton Lore.

Ça : chapitre 2

Photo courtoisie

Date : 6 septembre 2019

Réalisation : Andy Muschietti

Avec Bill Skarsgård, Jessica Chastain et Xavier Dolan

Le premier de cette adaptation du fameux roman de Stephen King avait connu un immense succès en 2017. Le cinéaste québécois Xavier Dolan était tellement enthousiaste que les producteurs lui ont attribué un petit rôle, qui lui permet de côtoyer sa bonne amie Jessica Chastain au générique, dans cette suite qui se déroule 27 ans après les événements du premier film, quand sept gamins avaient échappé aux griffes de la créature dévoreuse d’enfants de Derry.

La reine des neiges 2

Photo courtoisie

Date : 22 novembre 2019

Réalisation : Chris Buck et Jennifer Lee

Avec les voix de Kristen Bell et Idina Menzel

On sait encore peu de choses de cette nouvelle incursion dans l’univers hivernal d’Anna et Elsa, si ce n’est que les personnages qui ont fait le bonheur des petits, Kristoff, Olaf et Sven, seront tous fidèles au poste. Signe du niveau d’intérêt généré par cette suite, la première courte bande-annonce déposée sur YouTube, le 13 février dernier, a amassé 116,4 millions de visionnements en 24 heures, un record.

Star Wars, épisode IX

Photo courtoisie

Date : 20 décembre 2019

Réalisation : J.J. Abrams

Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver et la voix de Lupita Nyong’o.

Le plus grand secret entoure l’intrigue du troisième volet de la troisième trilogie de Star Wars, point final de la saga Skywalker. Le seul indice révélé jusqu’à maintenant, et il est bien mince, indique que le film se déroule un an après l’épisode VIII. Même si elle est décédée avant le début du tournage, Carrie Fisher, éternelle interprète de la princesse Leia, devrait être de la partie et pour bien plus qu’un simple cameo tiré d’archives encore jamais utilisées, a révélé son frère Todd, récemment.

Une année cinéma exceptionnelle en vue, prédit Vincent Guzzo

Sans Panthère noire pour attirer les cinéphiles, le début de 2019 a été moins payant que l’an dernier pour les salles de cinéma. Heureusement, le reste de l’année s’annonce exceptionnel et ça commence dès cette fin de semaine avec la sortie de Capitaine Marvel.

« Ce qu’on a perdu en janvier et février, on va le récupérer en grande partie au mois de mars avec Capitaine Marvel », avance le propriétaire de cinémas Vincent Guzzo.

Photo courtoisie Vincent Guzzo

Les attentes sont énormes envers la première superhéroïne issue de l’univers Marvel. Aux États-Unis, selon la firme Comscore, les assistances sont en baisse de 25 % par rapport à la même date, l’an dernier, alors que la frénésie entourant La panthère noire battait son plein.

« Capitaine Marvel peut-elle sauver le box-office ? » demandait même la publication spécialisée Variety, mercredi.

Énorme

Vincent Guzzo, lui, est catégorique. Devant l’avalanche de films à grand déploiement à venir, il prédit une année 2019 exceptionnelle. Au bout du fil, assis devant son ordinateur, l’homme d’affaires défile le calendrier de sorties 2019 et salive.

« Avril va être énorme », lance-t-il en énumérant les parutions annoncées de Cimetière vivant, Hellboy, Breakthrough et Avengers : phase finale.

Il prédit un mois de juin spectaculaire, comme on en a rarement vu, grâce entre autres à Comme des bêtes 2, Phénix noir, MIB Hommes en noir international et surtout Histoire de jouets 4.

Comme en 1997

Son constat est le même pour à peu près tous les autres mois. La nouvelle mouture du Roi lion, Dumbo, La reine des neiges 2, la suite de Ça, Rocketman, Rapides et dangereux présentent Hobbs et Shaw, un nouvel épisode de Spider-Man, un film consacré au Joker : les titres prometteurs s’empilent les uns sur les autres jusqu’à la fin de l’année quand Arnold Schwarzenegger redeviendra le Terminator et que Star Wars mettra un terme à sa troisième trilogie, à temps pour Noël.

« La dernière fois qu’on a connu une année comme ça, c’est en 1997 avec Titanic », dit-il, en rappelant que celle-ci avait lancé un cycle fastueux de 14 ans pour les cinémas.

Et avec les suites d’Avatar qui sont attendues en 2020 et 2021, les prochaines années s’annoncent encourageantes pour le cinéma en salles, conclut M. Guzzo.