PERRON, Ardette Girard



C'est avec un immense chagrin que nous vous faisons part du décès de notre mère bien-aimée Ardette Girard, survenu en début de nuit le 14 février, suite à un combat terrifiant contre la maladie. Son âme s'est envolée vers celle de son valentin, Georges-Henri Perron (Taxi Perron), son époux et notre regretté père. Elle habitait Québec (arrondissement Beauport). Ardette était la fille de feu M. Stanislas Girard et de feu dame Olympe Tremblay, de Montmorency. Elle laisse dans le deuil 4 fils et 2 filles, cinq petits-enfants et deux petits-petits-enfants: Georges Perron (Hélène Lavoie), leurs filles Laurie (Jean-Christophe Vinet-Boudreau) et Maggie (Maxime Côté). Chantal Perron (Gaétan Simoneau), Jocelyn Perron (France Couture), Hélène Perron, sa fille Émilie Ouellet (Francis Jacques, et leurs petites Juliette, Béatrice, Thomas), et ses fils David et Olivier Ouellet. Carol Perron, et Raynold Perron. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Hélène Girard (feu André Gosselin), seule survivante de tous ses frères et sœurs et de leurs conjoints, Fabiola (Joseph Girard), Rosaline (Frédéric Chouinard), Rolland (Simone Lavoie), Berthe-Aimée (Léopold Belley), Rollande, Jean-Claude (Denise Lafrance), Fleurette et Gaston (Yvette Dussault), Sont bien sûr attristés par son départ ses nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, et ses amies Ginette Ouellet et Christine Bernard. Vous pourrez, en présence de ses cendres, lui rendre un dernier hommage à la résidence funérairede 18h à 21h30.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à La Fondation Père-Raymond-Bernier, en spécifiant ''à l'attention du Camp O'Carrefour'', 503 chemin-du-carrefour, St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, Qc (418) 828-1151