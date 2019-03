VIEN, Sr Pauline, r.e.j.



À la Maison provinciale des Soeurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles à Rivière-du-Loup, le 2 mars 2019, à l'âge de 89 ans et 6 mois, dont 68 ans de vie religieuse, est décédée Sr Pauline Vien, en religion, Sr Marie-Christine. Originaire de Lévis, elle était la fille de feu M. Edgar Vien et de feu dame Eva Michaud. La Communauté ainsi que les membres de la famille recevront les condoléances à lale jeudi 7 mars de 19 h à 21 h et le vendredi, jour des funérailles à compter de 9 h.et de là, au cimetière de Saint-François-Xavier. Sr Pauline était la sœur de: feu Robert (feu Bernadette Bourget), feu Jacques (feu Rolande Pelchat, Blandine Côté), feu Yvan (feu Jeanne-d'Arc Boulanger), feu Jeannine, feu Laurent (feu Aline Bédard), feu Marie-Marthe (feu Raoul Bouchard), Paul-Henri (feu Fernande Couture), feu Liliane (feu Réginald Labrie), Édith (feu Henri Côté), Jean-Paul (feu Solange Rhéaume), feu Yolande (feu Valère Hallé), Claude (Pierrette Giroux), feu Élisabeth (Jean-Claude Racine), Gilles (Francine Chamberland), Lise (Guy-Marcel Larouche), Nicole (Paul Martin), Danielle. Sont affectés par son départ, les membres de la famille religieuse et de nombreux neveux et nièces. Les services professionnels ont été confiés à la