Aimer sa mère à en crever, est-ce nécessaire?

Je trouve ça triste de lire dans votre Courrier, des récits de vie, comme celui de ce matin, qui racontent la piètre existence de certaines « vieilles filles » qui ont remis leur destin entre les mains d’une mère marâtre en espérant y trouver le salut. En lisant ça, je me dis qu’il doit certainement être plus facile d’accepter la défaite de ta vie en la remettant entre les mains de quelqu’un d’autre, y compris soi-même.

J’ai peut-être mal interprété la pensée de cette femme, mais comme elle avoue avoir travaillé fort toute sa vie, mais avec un bon salaire, elle devait quand même avoir les moyens de s’acheter une maison sans avoir à compter sur sa mère ? Ça reste injuste que sa mère ait partagé son héritage également entre elle et ses frères, alors qu’ils n’avaient rien fait pour elle. Mais elle devait bien se douter qu’une femme de cette époque n’agirait jamais autrement.

Elle finit sa lettre en se plaignant que rendue à 50 ans, il est trop tard pour fonder une famille. Ma foi du Bon Dieu, c’est trop tard pour fonder une famille, mais certainement pas trop tard pour se trouver un compagnon de vie ! Sauf que personne n’ira le porter dans son lit, à part elle-même. Et là, malheureusement, personne, même pas sa mère, ne peut porter le poids d’une faute qui ne lui revient qu’à elle-même.

Ginette

La façon que vous avez de responsabiliser cette personne en ce qui concerne son propre sort me plait assez. Vous avez juste omis de mettre dans la balance de votre évaluation de son cas

le fait qu’une personne, programmée pour « se dévouer », pense rarement à elle-même et ne développe par conséquent aucune habileté à protéger ses arrières. Comment voulez-vous qu’elle sache comment séduire quand elle ignore l’existence même de sa capacité de séduction ? Je me prends quand même à rêver que cette femme, à la lecture de votre argumentaire, se réveille enfin et décide d’agir dans son propre intérêt.