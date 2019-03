Après le «Mayochup», Heinz mettra sur le marché la «Mayocue» et la «Mayomust»

Tannés de mettre de la mayonnaise et de la moutarde en deux étapes distinctes dans vos hot-dogs? Heinz le sait et pense à vous...

Voulant surfer sur la vague ayant déferlé sur les États-Unis au printemps dernier lorsqu’elle a annoncé la mise en marché du «Mayochup » (de la mayonnaise et du ketchup mélangés ensemble dans la même bouteille), la compagnie alimentaire Heinz a confirmé récemment qu’elle allait bientôt lancer la «Mayocue» (de la mayonnaise et de la sauce barbecue mélangées) et la «Mayomust» (de la mayonnaise et de la moutarde mélangées).

Bien évidemment, comme d’habitude lorsque quelque chose est trop beau pour être vrai, il y a une arnaque...

Dans ce cas-ci, c’est que seulement nos voisins du sud y auront accès. Bouh!

Mais bon, les États-Unis ne sont qu’à une heure de route à partir de Montréal, et les plus fins gourmets ne reculeront certainement pas devant un obstacle aussi minuscule.

Offertes en format de 487 mL, les bouteilles de «Mayocue» et de «Mayomust» se détailleront au coût de 3,49 $US chacune.

Elles seront disponibles en magasin et sur Amazon dès ce mois-ci.

Et le Québec dans tout ça?

Si le géant du condiment Heinz voulait bien nous bénir de telles sauces divines pour notre singulier marché, nous lui en serions éternellement reconnaissants, mais nous aurions de graves questions linguistiques à nous poser.

En effet, comment traduirions-nous, dans la langue de Molière, les noms des produits alimentaires en question?

Pour la «Mayomust», nous hésitons entre «Mayotarde» ou «Moutannaise».

Et, en ce qui a trait à la «Mayocue», nous préférons «Mayocue», comme en anglais, à «Sauce Barbennaise».

Et vous?