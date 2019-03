FOURNIER, Gaëtane Rioux



Au Centre d'hébergement de Rimouski, le 2 mars 2019, est décédée à l'âge de 90 ans, madame Gaëtane Rioux Fournier, demeurant à Rimouski, épouse de feu monsieur Fernand Fournier, fille de feu monsieur Charles Rioux et de feu madame Caroline Parent. Les membres de la famille recevront les condoléances, de 10h à 15h, auElle laisse dans le deuil ses enfants: Gaston, Johanne (Bruno Fournier), Jacques (Ginette Bélanger); sa petite-fille Marie-Philippe B. Fournier; sa sœur Orise; ses belles-sœurs: Gisèle Goulet, Huguette Gagnon; ses neveux, nièces; cousins, cousines et de nombreux parents et amis. Elle était aussi la sœur de feu Murielle, feu Gaston, feu Richard et feu Charles-Aimé. Les gens qui le désirent peuvent faire un don à la fondation du Centre d'hébergement de Rimouski par l'entremise de l'hôtesse au salon ou via leur site internet : https://www.fondationchrr.com. Les membres de la famille tiennent à remercier toutes les personnes qui leur témoigneront des marques de sympathie et les assurent de leur profonde gratitude et un merci particulier s'adresse aux membres du personnel du CISSS qui ont contribué, par les bons soins prodigués, à rendre les derniers moments de vie de Gaëtane Rioux Fournier plus paisibles.