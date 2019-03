VÉZINA, Nicole



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 27 février 2019, à l'âge de 75 ans et 3 mois, est décédée madame Nicole Vézina, ex-épouse de feu monsieur Maurice Dorion, fille de feu madame Marie-Blanche Jacques et de feu monsieur Raymond Vézina. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h45.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nancy, Robert (Jacqueline Schram), Sylvain, Sylvie (Jocelyn Giroux) et Sophie (Johanne Blouin); ses petits-enfants: Annie, Nadia, Alicia, Jennyfer, Alexia et Audrey; ses arrières petits-enfants: Kassandra, Mégan, Samuel, Sophia, Gabriella et Raphael; ses frères et ses soeurs: Denis (Marie-Paule Leblanc), feu Louise (feu Eugide Bernatchez), feu Pierre, Huguette, Françoise, Claudette (Michelle Butturieux), Jocelyne, feu Doris, Jacques, feu Benoît (Micheline Toupin), Daniel (Line Baribeau), Gilles (Mireille Fortin), Michel (Line Toupin) et Alain; les membres de la famille Dorion. Elle laisse également dans le deuil Nancy Hamelin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du troisième étage du centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Diabétiques de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.