CARON, Père Émilien, M.Afr.



À la Résidence Cardinal-Vachon, le 2 mars 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé Père Emilien Caron, missionnaire d'Afrique (Pères Blancs), fils de feu Aline Deroy et de feu Gérard Caron. Il était originaire de La Martre en Gaspésie. Il nous quitte après avoir vécu 57 ans de vie missionnaire en Afrique dans les diocèses Bukavu et Goma de la République Démocratique du Congo (Zaïre) et dans nos maisons de Chicoutimi et Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10h, en présence du corps. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil sa sœur Paulette (Alain Deschênes); ses frères : Gaston (feu Roberte Larouche), Hubert, Julien (Louise Gagnon) et Germain (Cécile St-Pierre); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses confrères de classe. Il était également le frère de feu Paul-Émile. Nous remercions sincèrement tout le personnel soignant de l'infirmerie de la Résidence Cardinal-Vachon pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Pères Blancs Missionnaires d'Afrique, 1640, rue Saint-Hubert, Montréal, Qc, H2L 3Z3, (téléphone : 514-849-1167), www.mafr.net. Des formulaires seront disponibles sur place.