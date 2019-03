«Carey le mérite» – Claude Julien

Évidemment, au-delà des deux points plus qu’importants récoltés hier soir, c’est la marque égalée par Carey Price qui a grandement retenu l’attention dans les propos d’après-match.

«Carey le mérite. Il y a eu des années où l’équipe se fiait énormément sur lui. Il a connu de très bonnes saisons et il en a connu des plus difficiles. Malgré tout, il a toujours fait face à la situation et accompli son travail. Tu n’atteins pas ces records sans être bon et sans trouver des façons de connaître du succès.»

– Claude Julien

«Chaque fois que tu parles de record impliquant le Canadien de Montréal, c’est quelque chose de spécial. Ça n’arrive pas tous les jours. On est chanceux d’être ici pour être près de lui. Il est le meilleur. Je me considère comme choyé qu’il soit mon gardien depuis sept ans. Il te fait toujours paraître meilleur que tu es. Je suis vraiment heureux pour lui.»

– Brendan Gallagher

La vie n’a jamais été facile pour le Canadien à Los Angeles. Hier, il a su faire fi du gabarit de ses adversaires en les battants de vitesse à plusieurs occasions.

«On a joué un bon match de route. Il n’y avait pas beaucoup d’espace sur la patinoire, les couvertures étaient serrées. Même si nous avons eu possession de la rondelle une bonne partie de la soirée, le nombre d’occasions de marquer n’a pas été si élevé. On a su être opportuniste. C’est primordial dans ce genre de match.»

– Brendan Gallagher

À son premier match avec le Canadien, Jordan Weal a dominé ses coéquipiers avec quatre tirs au but. Dans le cercle des mises en jeu, il a également bien fait en remportant six de ses neuf confrontations.

«Jouer avec Jonathan Drouin et Joel Armia, c’est un charme. Je n’ai qu’à gagner mes batailles, le donner la rondelle et les appuyer. SI je peux faire ça, ça me rendra les matchs faciles.»

– Jordan Weal