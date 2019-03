Le chanteur R. Kelly en détention pour non-paiement de pension alimentaire

Le chanteur R. Kelly a été placé en détention mercredi pour défaut de paiement de pension alimentaire, ont déclaré les autorités américaines, au moment où la vedette de R & B fait face à des accusations d’atteintes sexuelles sur mineures dans une affaire distincte.

« Il a été placé en détention et sera transféré à la prison du comté de Cook plus tard dans la journée », a déclaré la porte-parole du shérif local, Sophia Ansari, peu après une audience à Chicago. R. Kelly doit la somme de 161 000 dollars, et la prochaine audience dans cette affaire aura lieu le 13 mars, a-t-elle précisé.

Inculpé d’atteintes sexuelles sur quatre jeunes filles, dont trois mineures, il avait passé trois jours en détention fin février avant d’être libéré sous caution. Il rejette ces accusations et a plaidé non coupable.

Plus de détails suivront...