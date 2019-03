DJ dans l’âme, vous n’aurez plus à casser votre tirelire!

Pour créer de la musique électronique, les synthétiseurs demeurent la pièce maîtresse pour tout passionné par les différents styles musicaux – techno, house, dance, trance ou progressif.

Mais, jusqu’à tout récemment, rien ne bougeait jusqu’à ce qu’une marque – Elektron – vient bouleverser le marché des synthétiseurs avec des prix plus accessibles.

Les synthés, comme on les appelle, ont fait leur apparition dans l’électronique grand public grâce à des fabricants comme Korg ou Roland.

Mais une autre, Elektron, de Suède, qui fabrique des instruments haut de gamme pour les musiciens, a suivi la tendance avec ses Digitakt et Digitone à près de 760 $US – ce qui nous amène à plus de 1000 $CAN avant taxes.

Et question d’enfoncer davantage le clou, cette dernière vient de lancer son synthé Model:Samples. Prix suggéré : 449 $US, mais également vu à 399 $US sur Amazon.com.

À ce prix (544 $CA), c’est pratiquement deux fois moins que les deux synthés précédents!

Du coup, des synthés pourront être offerts en cadeaux à votre fiston ou ado accro de musique DJ, sans pour autant grever votre budget.

Stratégie à long terme : attirer les amateurs

Bien entendu, des compromis ont dû être faits pour afficher un tel prix, comme le boîtier en plastique, les pavés tactiles perfectibles et l’absence de support Overbridge – un logiciel utilisé pour intégrer du matériel audio analogique à un ordinateur par câble USB.

En dépit de ces lacunes, Model:Samples reste un solide synthé d’entrée de gamme à prix abordable.

Pareille stratégie peut être fort rentable à long terme pour le fabricant. Ainsi, il suffit parmi les acheteurs de synthés qu’une minorité d’entre eux puissent développer leurs talents pour qu’ils adoptent des équipements plus sophistiqués.

Le synthétiseur Model:Samples supporte un séquenceur 64 steps ainsi qu’un nombre impressionnant de fonctions avancées pour monter des pièces musicales originales.

L’appareil fait 27 cm de long, 18 cm de profondeur et 4 cm d’épaisseur ; un gabarit qui tient aisément dans un sac à dos. Poids : 0,8 kg.









____________________________________________________