Donald Trump téléphone à un de ses partisans, mourant

New York | C’est un fervent partisan de Donald Trump et les médecins ne lui donnent plus que quelques mois à vivre: Jay Barrett a vu un de ses souhaits devenir réalité lorsqu’il a reçu un coup defil du président. Grâce à sa soeur, une démocrate.

M. Barrett, 44 ans, est en phase terminale d’une mucoviscidose, selon le journal local New Haven Register.

Sa soeur Bridgette Hoskie, élue municipale démocrate de West Haven, à une centaine de kilomètres au nord-est de New York, avait lancé une campagne sur internet pour que son frère reçoive le coupde fil dont il rêvait.

Mission accomplie: elle a posté mardi sur sa page Facebook une vidéo de M. Barrett, électeur déçu de Barack Obama, en train de parler au président républicain.

Pendant cette conversation téléphonique, Donald Trump dit notamment à Jay Barrett, qui porte des cathéters reliés aux narines et à la trachée, qu’il a « bonne mine », et parle avec lui sur un tonchaleureux et familier.

« Vous êtes un champion, vous vous battez, n’est-ce pas? », dit le président. « Ce serait bien que vous puissiez venir à un de mes rassemblements. Ce serait vraiment bien, » ajoute-t-il.

« Si vous pouvez me mettre sur la liste, je trouverai un moyen de venir », répond M. Barrett au président, qui lui promet « une place au premier rang » dès qu’il se rendra dans les environs.

La vidéo postée sur Facebook s’arrête là, mais, selon le New Haven Register, la conversation s’est poursuivie encore un moment.

Jay Barrett a notamment indiqué au journal avoir promis à Donald Trump de « voter pour lui en 2020, si Dieu le veut ».

Et une responsable du ministère du Logement, qui réside près de chez M. Barrett, devrait lui apporter samedi un cadeau du président, a précisé le journal.