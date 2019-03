Drakkar : enfin une victoire face aux Voltigeurs

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a finalement solutionné l’énigme des Voltigeurs de Drummondville, mercredi soir, quand il a inscrit un gain serré de 3-2 devant 3219 amateurs présents au Centre Marcel-Dionne.

En quête d’une première victoire en quatre duels face à leurs rivaux du Centre-du-Québec, les Nord-Côtiers sont parvenus à casser la glace grâce à une belle performance collective à l’étranger.

Très intenses en début de rencontre, les visiteurs ont vite donné le ton au match en plus d’ouvrir le pointage par l’entremise du vétéran Ethan Crossman.

Les locaux ont toutefois retrouvé leur rythme avant la fin de l’engagement initial pour revenir avec deux buts sans riposte, ceux de Charles-Édouard Drouin (en avantage numérique) et Félix Lauzon.

Tirant de l’arrière par un but après 20 minutes de jeu, le Drakkar a ensuite fait preuve d’indiscipline en écopant de trois infractions consécutives sans toutefois permettre à l’ennemi de capitaliser.

Chance en or

Bénéficiant d’un avantage numérique de deux hommes pendant 73 secondes, les Voltigeurs ont été incapables d’en profiter.

Très efficaces en défensive, les membres de l’équipage ont tenu le coup tout en limitant l’adversaire à six maigres lancers.

Le vétéran Samuel L’Italien a créé l’égalité à deux partout en fin de période avant de préparer habilement le but gagnant du Russe Yaroslav Alexeyev au milieu du troisième tiers.

« On sentait que les joueurs étaient prêts pour ce match et l’ont vite prouvé en début de partie. Les gars étaient intenses et ont très bien exécuté les petits détails. Défensivement, tout le monde s’est montré alerte », a reconnu le pilote Martin Bernard.

« Au-delà de la victoire et des deux points au classement, j’ai surtout apprécié la façon dont les joueurs se sont comportés. C’était la seule équipe que nous n’avions pas battue cette saison et c’est maintenant chose faite », a ajouté l’entraîneur-chef.

En bref

Première étoile du match, le gardien de but Alex D’Orio (29 arrêts), a aussi eu son mot à dire dans ce 45e triomphe de la campagne.

Le Drakkar poursuivra son périple vers Shawinigan, vendredi, alors qu’il disputera le premier match d’un programme double face aux Cataractes.