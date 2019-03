GRONDIN, Marcelle



À l'Hôpital Saint-Georges, le 28 février 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Marcelle Grondin, fille de feu Clément Grondin et de feu Rollande Gagné. Elle demeurait à la Résidence O'Roy de Saint-Joseph, autrefois de Saint-Séverin, native de Saint-Frédéric.La famille recevra les condoléances au funérarium dujeudi le 7 mars de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h 30, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. Les funérailles ont été confiées à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles Lessard (Odette Drouin), Maryse Lessard (Laurent Berthiaume) et Nancy Lessard (feu Bernard Groleau); ses petits-enfants: Kime (Dominique Bégin), Maxim (Cindy Drouin), Meggy (Guillaume Ratté), Roxane (André Poulin), Cyndie (Sébastien Lavoie), Kéven (Ann-Marie Lessard), Audrey (Ricky Côté) et Mike (Audrey-Ann Jacques); ses 14 arrière- petits-enfants. Elle était la sœur de feu Yvon (feu Suzanne Nadeau), Sr Lisette, Gilberte (Gilles Lessard), Jocelyne, Julie (feu Émilien Roy) et Nicole (Jean-Marc Lagueux). Elle laisse également dans le deuil plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de la Résidence O'Roy et de l'Hôpital Saint-Georges (1er étage) pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Sclérose en plaque Chaudière-Appalaches (4060, boul. Guillaume-Couture, Lévis, G6W 6N2) : www.scleroseenplaques.ca