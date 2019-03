Le 14e souper-bénéfice annuel au profit de la Fondation Réno-Jouets se tiendra le mercredi 3 avril, dès 18 h, à l’Hôtel Plaza Québec du boulevard Laurier, à Québec. L’événement, qui attire chaque année de nombreux gens d’affaires et philanthropes de la Capitale-Nationale, sera sous la présidence d’honneur de Michel Dallaire, président et chef de la direction de Groupe Dallaire. La Fondation Réno-Jouets s’est engagée à lutter contre la pauvreté en offrant des jouets recyclés et remis à neuf à des organismes venant en aide aux enfants issus de familles défavorisées, ou encore aux enfants malades. Depuis sa création, ce sont plus de 850 000 jouets qui ont contribué à leur bonheur. Renseignements : www.fondationreno-jouets.ca

Vins et Fromages

Photo courtoisie

Pas moins de 850 personnes ont participé, le 21 février dernier à l’hôtel Le Montagnais de Saguenay, à la 30e soirée Vins et Fromages du club Rotary de Saguenay. L’activité a permis d’amasser 110 000 $ qui seront redistribués aux organismes communautaires de la région. Sur la photo, les coprésidents d’honneur de la soirée : France Ruelland, de chez Ruelland, Cantin et Gagnon Assurances, et Patrick Boivin, de Jeux vidéo HyTech.

Reconnaissance SQHA

Photo courtoisie

Bravo au docteur Paul Poirier, cardiologue et professeur titulaire à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval, qui est le lauréat du prix Reconnaissance pour l’année 2019 de la Société québécoise d’hypertension artérielle (SQHA). Ce prix est remis annuellement à un membre qui, par son dynamisme, son engagement et son excellence, a contribué de façon exceptionnelle à la mission de la SQHA et à la lutte contre l’hypertension au Québec.

Pour le Club des petits déjeuners

Photo courtoisie

Pour la 3e année, Charlesbourg Toyota a remis une somme d’au moins 10 000 $ afin de contribuer à nourrir les 1200 enfants inscrits aux clubs des petits déjeuners de la région de la Capitale-Nationale. Grâce à un montant remis pour chaque véhicule vendu par la concession au cours de l’année 2018, en plus des dons spontanés des clients et des employés, Charlesbourg Toyota a remis cette année un chèque de 12 053, 30 $ au Club des petits déjeuners. Le partenariat sera de retour pour l’année 2019. Sur la photo, de gauche à droite : Aline Gingras, directrice générale, Marc-André Tardif, vice-président de Charlesbourg Toyota, accompagnés de deux membres de leur équipe des ventes David Bilodeau et Guy Renaud.

Un beau souvenir

Photo courtoisie

L’artiste peintre Bertrand Turmel, ex-promoteur du Symposium de peinture « Plaines Couleurs », dont l’atelier est situé au 567B, avenue Royale, dans l’arrondissement Beauport, à Québec, est depuis 2014 l’artiste officiel du Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec. Après sa toile de 2018, sur laquelle on retrouvait de jeunes joueurs pee-wee devant la nouvelle place Jean-Béliveau, il avait promis, en 2019, de se surpasser avec une toile pour le 60e anniversaire du Tournoi. La voici en photo. Il en a tiré plusieurs copies qui ont trouvé preneurs parmi les nombreux visiteurs du Tournoi. Renseignements : 418 261-5457

Anniversaires

Photo courtoisie

Le Journal de Québec (photo), fondé par Pierre Péladeau, le 6 mars 1967, 52 ans... Denis Michel, de Québec et Ste-Foy Mitsubishi, Honda de la Capitale et St-Nicolas, et Hyundai Val-Bélair... Jean-Marc Bédard, retraité du monde de l’automobile... Érik Bédard, Franco-Ontarien, ex-lanceur des ligues majeures, 40 ans... Yannick Nézet-Séguin, chef d’orchestre québécois, 44 ans... Marie-Michèle Desrosiers, chanteuse, membre de Beau Dommage, 69 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 mars 2018. Luc Germain (photo), 57 ans, entraîneur de ski de fond du Rouge et Or de l’Université Laval... 2017. Luc Cousineau, 72 ans, auteur-compositeur-interprète québécois... 2016. Nancy Reagan, 94 ans, épouse de l’ex-président des États-Unis, Ronald Reagan... 2014. Dr Frank Jobe, 88 ans, chirurgien orthopédiste américain... 2010. Marcel Simard, 64 ans, réalisateur québécois... 2009. Colleen Howe, 76 ans, l’épouse de Gordie Howe...