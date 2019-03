Foule en délire après l’apparition surprise de Meghan Markle

Meghan Markle a créé toute une commotion en rejoignant son amoureux sur une scène où il prononçait un discours.

Mercredi, au stade de Wembley à Londres, le prince Harry participait à un événement, le WE Day UK, dans le but d’inciter les jeunes à s’engager en faveur d’un changement social positif. Il a tour à tour été question de réseaux sociaux, de changements climatiques et d’engagement, entre autres sujets.

«Je vais maintenant essayer de traîner ma femme sur la scène», a-t-il lancé, sans prévenir.

Il n’en fallait pas plus pour que la foule manifeste son excitation, si bien que sa belle a fait son entrée sous les acclamations, pendant que le futur papa la conduisait, main dans la main, sous les projecteurs.

Enceinte de huit mois, vêtue simplement d’un pantalon noir, d’une veste bleue et de talons hauts, Meghan a eu droit à un accueil digne d’une rock star.

«Ma conjointe se plaît à me répéter cette citation de Martin Luther King Jr : "La noirceur ne peut pas chasser la noirceur. Seule la lumière le peut. La haine ne peut chasser la haine. Seul l’amour le peut"», a-t-il déclaré, pendant sa prestation.

«Je suis avec vous. Nous sommes avec vous», a-t-il déclaré, pour conclure son discours inspirant.