Gary Bettman ne craint pas un déménagement des Sénateurs

Même si les mauvaises nouvelles continuent de s’accumuler à Ottawa, le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, ne craint pas que les Sénateurs puissent éventuellement déménager.

«Non», a-t-il clairement répondu quand la question lui a été posée mercredi dans le cadre de la dernière journée de la rencontre des directeurs généraux de la LNH, à Boca Raton, en Floride.

«Parce qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter», a-t-il ajouté.

La semaine dernière, la Commission de la capitale nationale (CCN) a annoncé que le processus de médiation impliquant les Sénateurs d’Ottawa et leurs associés du projet des plaines LeBreton avait échoué. La construction d’un nouvel amphithéâtre au centre-ville d’Ottawa devra donc attendre.

De surcroît, les Sénateurs, derniers au classement général de la LNH, ont laissé partir plusieurs de leurs meilleurs joueurs, dont Mark Stone et Matt Duchene, avant la date limite des transactions, en plus de congédier l’entraîneur-chef Guy Boucher, vendredi dernier.

«Les projets majeurs ainsi que les performances d’une équipe sont des choses qui subiront des transformations au fil des ans, a dit Bettman. Eugene Melnyk est très engagé envers les Sénateurs. Il met tous ses efforts pour trouver les meilleures options qui s’offrent à lui dans les circonstances.»

«Les équipes vivent des hauts et des bas, sur la glace et avec leurs partisans, a-t-il poursuivi. Parfois, l’état-major et le propriétaire d’une formation décident qu’il est temps de reconstruire. Les équipes vivent des cycles.»

Bettman a aussi indiqué que les Sénateurs n’avaient pas demandé l’aide de la LNH.

«Personne n’a demandé notre aide, mais nous sommes toujours prêts à le faire quand c’est approprié et que notre intervention est sollicitée», a-t-il indiqué.