La CAQ veut poursuivre le développement de Carnet santé Québec

Le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) souhaite poursuivre le développement du portail internet Carnet santé Québec, qui revendique 360 000 inscriptions près d'un an après son lancement.

Les Québécois qui souhaitent avoir accès à une partie de leurs données médicales en ligne pour s'inscrire en demande un code de sécurité à quatre chiffres. Le portail donne présentement accès aux dossiers médicaux concernant les médicaments à prendre, les résultats d'imagerie médicale et les résultats de prélèvement.

«Ça va devenir notre nouveau carnet de vaccination avec plus d'information. Les vaccins, les allergies, on souhaite le bonifier et inciter les gens à prendre en charge leur santé», a mentionné le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant.

Certains utilisateurs ne sont cependant pas convaincus par la plateforme, qui est jugée complexe et peu utile. «Moi, j'ai beau lire le rapport de ma radiographie, je ne suis pas médecin», a ainsi commenté à TVA Nouvelles Lucille Caron.

Carnet santé Québec a fait l'objet de quelques plaintes depuis mai 2018. Par exemple, une patiente a découvert des résultats positifs à un test alors qu'elle n'avait pas rencontré son médecin. Les données doivent être mises à jour 30 jours après la consultation.

Le ministre délégué à la Santé reconnait qu'il reste du chemin à faire. «Il y a encore une dizaine de régions qui n'ont pas de dossier clinique informatisé. On veut accélérer ce processus», a mentionné le ministre Carmant.