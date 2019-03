La Chine frappe encore le Canada

Le gouvernement chinois vient de suspendre les importations de canola canadien parce que des insectes dangereux se trouveraient dans les cargaisons à destination de la Chine. Ce faisant, la Chine réduira de 27 % les exportations du Canada vers la Chine, alors que la balance commerciale du Canada avec la Chine étaient déjà largement en faveur de la Chine.

Personne ne croit le gouvernement chinois lorsqu’il déclare que des insectes qui se trouvent dans le canola canadien sont dangereux pour l’agriculture et pour l’environnement en Chine. D’autant plus que la Chine est connue pour son très large usage des pesticides. D’autant plus que toutes les cargaisons de céréales contiennent des insectes, morts le plus souvent.

La décision de la Chine de faire une fois de plus pression sur le Canada fait ressortir trois choses.

Pour rehausser la réputation des dirigeants

Premièrement, les dirigeants du Parti communiste chinois sont probablement très critiqués dans le parti. Xi Jinping s’est en effet quasiment fait nommé président à vie et sa «pensée» fait maintenant partie de la constitution. Xi Jinping a aussi neutralisé ses rivaux en prétextant une lutte à la corruption. Enfin, l’économie chinoise va mal, entre autres en raison de mauvaise décisions de Xi Jinping et de son équipe. La défense de la vice-présidente de Huawei emprisonnée au Canada est donc pour Xi Jinping une façon de bien paraître aux yeux des Chinois, et ceci d’autant plus que la session du parlement chinois s’ouvre cette semaine.

Un déficit monstrueux avec le Canada

Deuxièmement, la décision de la Chine attire l’attention sur le monstrueux déficit commercial entre la Chine et le Canada. En 2017, la Chine exportait pour 50 milliards de dollars de produits au Canada, tandis que le Canada exportait pour 18, 4 milliards de dollars de produits vers la Chine. Un déficit de 31, 6 milliards de dollars. Si le Canada avait la taille économique des États-Unis, ce déficit équivaudrait à près de 350 milliards de dollars. Un chiffre qui ressemble étonnamment à celui du déficit commercial entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi le Canada ne négocie-t-il pas aussi avec la Chine des nouvelles ententes commerciales ?

Un aperçu du monde nouveau qui émerge

Troisièmement, la façon cavalière dont la Chine traite le Canada augure très mal, encore une fois, d’un monde de plus en plus dominé par la Chine. Il est remarquable que la Chine traite aussi durement le Canada alors qu’elle fait des efforts pour se concilier les bonnes grâces de l’Europe, du Japon ou des pays de l’ASEAN. Il faut dire que tous ces pays ont quelque chose à offrir à la Chine dans le cadre de la guerre commerciale que lui livre les États-Unis. Ce n’est pas vraiment le cas du Canada, très proche des États-Unis.

Ce que le Canada doit faire

Les partenaires commerciaux de la Chine doivent tirer une conclusion : le gouvernement chinois actuel ne fonctionne pas sur la base de règles de droit internationales. Il carbure à l’intérêt politique et économique réciproque. Non pas œil pour œil, dent pour dent. Mais plutôt un œil pour 10 yeux et une dent pour 10 dents.

Le gouvernement de Xi Jinping ne comprend que le langage de la dureté. Le gouvernement canadien ne devrait pas hésiter à aller dans ce sens et à prendre des mesures appropriées.