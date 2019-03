La nécessité de se protéger

La majorité des amateurs de pêche investissent beaucoup de temps et d’argent dans la préparation de leur excursion de pêche. S’il n’y a rien de trop beau à la dépense pour les équipements et les destinations, peu d’entre eux pensent à se protéger en cas d’accident ou de blessure.

Peu de gens le savent, mais en vous procurant un permis de chasse ou de pêche, vous êtes couvert par une assurance. Selon la blessure subie, vous pourriez avoir droit à une indemnisation forfaitaire variant entre 2500 $ et 5000 $. La somme pourrait être déboursée à vos ayants droit, advenant un décès.

Vous pouvez aller beaucoup plus loin dans ce domaine en devenant membre individuel de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP).

« Le but, c’est d’offrir de la protection aux amateurs qui chassent et qui pêchent sur l’immensité du territoire québécois », explique le directeur général de la Fédération, Alain Cossette.

« Les montants offerts en cas de blessures ou de décès peuvent varier entre 500 $ et 25 000 $. Une assurance responsabilité civile est incluse, ce qui rassure souvent les propriétaires de terrains privés où les activités de chasse et de pêche », ajoute M. Cossette.

La carte de membre individuelle de la FédéCP, à 49,99 $, procure d’autres avantages valant beaucoup plus que le prix demandé.

Secours assurés

Un organisme comme Airmedic permet d’avoir de l’aide 24 heures sur 24.

Ce type d’organisation prodigue des soins jusqu’à votre arrivée à l’hôpital. L’équipe d’urgence est spécialisée et peut compter sur des avions et des hélicoptères configurés en ambulances aériennes. Également, en vertu d’une accréditation de Transports Canada, les pilotes peuvent porter des lunettes de vision nocturne, leur permettant d’agir autant la nuit que le jour.

Ce type de protection n’est pas réservé qu’aux amateurs de chasse et de pêche. Les gens qui possèdent un chalet isolé en forêt peuvent tout aussi bien avoir besoin d’aide un jour.

Airmedic offre trois types de forfaits, dont le prix varie entre 15 $ pour un forfait temporaire, 50 $ pour un tarif saisonnier et 120 $ pour le tarif annuel.

Communication constante et infos

Certains moyens de communication permettent dorénavant les contacts avec l’extérieur lorsque vous êtes en forêt.

L’idéal demeure l’utilisation d’un téléphone satellite. Le coût d’achat et l’abonnement à un forfait ont diminué. Il est aussi possible d’en louer un pour moins de 25 $ par jour.

Le système Spot permet maintenant de communiquer dans les deux sens et d’envoyer des messages. Les coûts ont aussi diminué et la performance des appareils a augmenté.

Il ne faut pas oublier de fournir à une ou plusieurs personnes les détails de votre excursion. Il est bon de laisser de l’information sur votre destination, la durée de votre séjour, un ou des numéros de téléphone où les gens pourraient vous trouver en cas de besoin, si c’est possible, et la date et l’heure approximatives de votre retour. Tout cela peut paraître simpliste pour bien des gens, sauf que ces informations peuvent faire une grande différence.

S’assurer d’être bien protégé fera toute la différence entre une excursion agréable et des moments en forêt où on se sent toujours un peu inquiet.

Lac au sorcier

Depuis le 1er mars et jusqu’au 31, c’est le temps de vous inscrire pour le tirage au sort d’une journée de pêche sur le lac au Sorcier de la réserve faunique de Mastigouche. Reconnu comme un des meilleurs plans d’eau pour la pêche de la ouananiche, la seule façon de vous mesurer à ce salmonidé très combatif, c’est de vous inscrire au www.sepaq.com. Le tirage aura lieu en avril.

Réservez à la journée

Les réservations pour la pêche à la journée dans le réseau des réserves fauniques vont commencer le samedi 6 avril. Pour les réservations en ligne, la Sépaq a mis en place une salle d’attente virtuelle, dont l’objectif est de garantir le respect de l’ordre de priorité. Cette façon de faire vise à offrir une chance égale d’accéder aux meilleurs lacs du réseau lors des périodes les plus recherchées. Les réservations par téléphone continueront de se faire selon le principe du premier arrivé, premier servi au 1 800 665-6527.