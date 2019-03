L'animateur de «Jeopardy!», Alex Trebek, atteint d'un grave cancer

L’animateur du jeu télévisé culte «Jeopardy!», Alex Trebek, a annoncé mercredi avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4.

Trebek, 78 ans, en a fait lui-même l’annonce dans un message enregistré dans les studios de «Jeopardy!», souhaitant être «ouvert» et «transparent» avec les fans de l’émission.

«Je voulais être celui qui allait vous annoncer cette information : comme près de 50 000 autres personnes aux États-Unis chaque année, j’ai été diagnostiqué avec un cancer du pancréas de stade 4, a dévoilé Trebek. Normalement, les chances de survie ne sont pas très encourageantes, mais je vais me battre. Je vais continuer de travailler. Avec l’amour et le soutien de ma famille et de mes proches, ainsi que vos prières, j’entends vaincre le faible taux de survie de cette maladie.»

L’icône télévisuelle entend aussi terminer la saison actuelle de «Jeopardy!», lui qui a encore trois saisons d’animation prévues à son contrat.