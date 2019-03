L’expédition fait peau neuve

Les ingénieurs de BRP ont décidé pour 2020 de recréer deux segments importants de leur gamme, à savoir l’utilitaire et la performance hors-piste.

Arrivé sur le marché alors qu’il était très attendu, le modèle Expedition avait marqué un pas en avant dans le segment des modèles utilitaires.

Après quelques années sans changements, les ingénieurs ont décidé d’opérer la migration des modèles Expedition (LE, SE et Xtreme, à partir de 10 974 $, transport et préparation inclus) vers la fameuse plateforme REV Gen4, remplaçant ainsi la plateforme REV-XU qui les accueillait depuis 2009.

Grâce à ce changement, les nouvelles Expedition sont maintenant équipées de la suspension avant RAS 3 et des nouveaux moteurs 600R E-TEC, 900 ACE et 900 ACE Turbo, dans les versions SE et LE. Avec le modèle Xtreme, les amateurs auront droit au puissant 850 E-TEC.

Pour la chenille, à la base, il y a toujours la SC-5U d’une longueur de 154 pouces et d’une largeur de 20 pouces. Une nouveauté cette année, c’est le choix qui s’offre aux amateurs dans la famille des chenilles Cobra, selon le modèle choisi.

Toutes les chenilles sont conçues à partir de la technologie Quiet Track, qui diminue la vibration et le niveau sonore.

TRANSMISSION ET ACCESSOIRES

Du côté de la transmission, l’arrivée de cette nouvelle plateforme marque aussi l’arrivée de la Easy-Shift, une transmission avec deux vitesses d’avant plus facile à utiliser. Elle est sans blocage.

Pour la marche-arrière, elle est toujours électronique sur les moteurs E-TEC, et électromécanique sur les moteurs ACE. Dans les deux cas, on peut l’activer rapidement avec le bouton-poussoir situé sur la commande gauche du guidon.

Pour les besoins utilitaires, les ingénieurs de BRP ont choisi d’ajouter une foule d’accessoires, dont la plaque Multi-LinQ large de 20 pouces avec une capacité de charge de 125 livres, sur la portion arrière du tunnel.

Elle peut recevoir des centaines d’accessoires dont ceux pour le LinQ de 16 pouces et 25 nouveaux accessoires conçus sur mesure pour les modèles avec une chenille de 20 pouces de large.

ENSEMBLE EXPERT SUMMIT X

Pour le Summit (à partir de 10 974 $, transport et préparation inclus), BRP a choisi de le rendre encore plus performant pour les pilotes chevronnés en opérant une foule de mises à niveau.

Cette motoneige unique possède maintenant un tunnel plus court, un garde-neige arrière ultra compact, des ressorts en acier ultra léger et des réglages de suspension plus fermes.

La suspension avant est dotée de nouveaux bras de pivot usinés, dans sa partie inférieure. Les skis ont aussi été améliorés avec une nouvelle semelle et des modifications qui font en sorte qu’ils vont demeurer plus à plat sur la neige, lors de vos sorties.

Le banc est plus léger et le guidon est aminci au niveau des poignées, des éléments nouveaux pour améliorer l’ergonomie de la conduite. Cet ensemble Expert est uniquement disponible dans les modèles de 154 et 165 pouces de chenilles avec des talons de 3 pouces.

Le fameux moteur quatre temps deux cylindres, le 600 ACE, le plus économique de l’industrie, arrive lui aussi sur la plateforme REV G4 en 2020. Il sera disponible dans les modèles Renegade sport, Expedition Sport et Grand Touring Sport.

Avec son nouvel emplacement dans la cabine, il gagne deux CV de plus, en raison de mises à niveau du côté de l’admission et de l’échappement.

Contrairement aux autres modèles qui arrivent sur la REV G4, le 600 ACE ne fonctionnera pas avec la poulie motrice pDrive. Les ingénieurs ont plutôt choisi de garder la eDrive II, utilisée dans le passé.

Enfin, parmi les nouveautés 2020, BRP a choisi d’y aller avec une nouvelle version du Backcountry X-RS (à partir de 15 274 $, transport et prép. inclus).

Ce petit nouveau aura une chenille de 154 pouces. Il sera aussi équipé de la suspension cMotion. Vous aurez le choix entre deux chenilles PowderMax, avec des talons soit de 2 pouces ou de 2,5 pouces. Dans les deux cas, la chenille a 16 pouces de largeur.

Les marchepieds ont aussi été repensés. Ils sont plus rigides, adhérents et plus légers (0,8 livre).