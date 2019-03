Marois écrit une page d’histoire

Sarah-Jane Marois a écrit une page de l’histoire du programme de basketball féminin du Rouge et Or de l’Université Laval, en devenant la première athlète à remporter le titre de joueuse par excellence au pays.

L’arrière de 5e année a été couronnée, mercredi à Toronto, à l’occasion du banquet du championnat canadien qui se déroulera du 7 au 10 mars à l’Université Ryerson.

Marois a terminé au deuxième rang sur la scène canadienne avec un taux de réussite de 44,4 % de la ligne de trois points. Elle a dominé de la ligne des lancers francs avec un taux de 95,7 %.

Marois devient également la première joueuse issue du RSEQ à remporter le titre le plus prestigieux depuis Vicky Tessier, des Martlets de McGill, en 1997.

« Ça fait quelques années que nous avons de bonnes équipes dans la RSEQ et c’est le fun que notre conférence soit finalement reconnue, a raconté Marois. C’est un très bel honneur et c’est encore plus spécial d’apprendre que je suis la première dans l’histoire du Rouge et Or. Je considère cet honneur comme un prix d’équipe, et d’autres coéquipières auraient pu le gagner. »

Caron-Goudreau

Les célébrations ont été nombreuses pour le Rouge et Or. Transférée des Longhorns du Texas, Khaléann Caron-Goudreau a mis la main sur le titre de joueuse défensive par excellence. L’ailière de 6 pi 3 po devient la première joueuse dans l’histoire du RSEQ à mériter cet honneur.

Elle a comblé une lacune importante sous les paniers pour le Rouge et Or et a largement contribué aux succès défensifs de l’équipe, qui a terminé en deuxième position au pays.

« Je suis contente et c’est tout un honneur, mais mon objectif en jouant à Laval était de remporter un titre national, et non de gagner des honneurs individuels, a-t-elle souligné. En revenant au Québec, je voulais retrouver ma passion pour le basket et non gagner des prix individuels. »

Giroux

À sa quatrième saison à la barre du Rouge et Or, Guillaume Giroux a remporté le trophée Peter Ennis décerné à l’entraîneur par excellence.

Il a mené l’équipe à une fiche de 15 victoires et un revers en saison régulière et à une troisième participation consécutive au championnat canadien. Dans l’histoire du Rouge et Or, seule Linda Marquis a reçu cet honneur, soit en 2000 et en 2001.

« Les performances d’équipe se reflètent sur les prix individuels, a indiqué Giroux. Nous avons connu une super belle année. Sarah-Jane a été très constante et cet honneur est pleinement mérité. Quant à Khaléann, sa présence a été énorme. Les attentes à son arrivée étaient élevées et elle a offert les performances auxquelles je m’attendais. On veut maintenant remporter le national et nous aurons tout un contrat à notre premier match. »

Formation semée numéro un en prévision du national, le Rouge et Or disputera son premier match jeudi, en se frottant aux Rams de Ryerson, l’équipe hôtesse de l’événement et qui a pointé au 2e rang du top 10 pendant quelques semaines avant les Fêtes. Médaillé d’argent à deux reprises, le Rouge et Or vise le premier titre canadien de son histoire.

Produit des Dynamiques de Sainte-Foy, la garde Myriam Leclerc, des Stingers de Concordia, a remporté le titre de recrue par excellence.

Les Stingers affronteront les Marauders de McMaster au premier tour du championnat canadien.