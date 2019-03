Michael Jackson: le dégoût

Je me demande sincèrement comment quiconque a vu le documentaire et l’interview peut avoir des doutes sur la réalité de ce qui leur est arrivé.

Le plus terrible de ces quatre heures de documentaire, c’est de voir la désinvolture avec laquelle les deux mères des deux présumées victimes ont laissé leur fils en pâture à Jackson. Ces femmes devraient être accusées de non-assistance à une personne en danger, de maltraitance. Elles ont fait la belle vie, ont reçu plein de cadeaux, en échange de quoi elles livraient de la chair fraîche à un adulte, en fermant les yeux. C’est ça qui me dégoûte le pus.

Et n’en déplaise à nos féministes, on a quand même affaire ici à deux femmes qui ont permis et même facilité l’abus répété de deux jeunes garçons.