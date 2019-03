NFL: joueurs offensifs convoités

C’est mercredi, 16 h, que le marché des joueurs autonomes prend son envol dans la NFL. D’ici là, sur une période de 48 h, les équipes désireuses d’améliorer leur sort pourront déjà entamer des négociations avec les agents libres d’intérêt. Comme chaque année, des décisions critiques seront prises et influenceront le cours de la saison à venir. Le Journal dresse le portrait des plus gros noms offensifs sur le marché, ainsi que quelques autres qui pourraient passer sous le radar, mais devenir des additions intéressantes. Vendredi, place aux agents libres en défensive !

Les Quarts-arrière

Nick Foles | 30 ans

Saint-Nick est capable du meilleur comme du pire. On pense facilement à ses exploits des séries d’il y a deux ans et à son titre de joueur le plus utile au Super Bowl 52, mais il connaît aussi ses ratés. Une équipe déboursera probablement plus de 25 millions annuellement pour ses services, mais il n’a toujours pas prouvé qu’il pouvait être constant comme partant à long terme. Les Jaguars semblent la destination logique.

Teddy Bridgewater | 26 ans

En voilà un sur lequel il est très difficile de se prononcer. Il semblait promis à un bel avenir au Minnesota avant sa dévastatrice blessure au genou. L’an passé, les Jets l’ont embauché, avant de le refiler aux Saints. Il n’a donc pas été quart-arrière partant depuis 2015, à l’exception d’un match sans enjeu en fin de saison dernière. Le potentiel demeure intrigant et il n’a que 26 ans. Il devra se prouver sur un contrat de courte durée.

Ryan Fitzpatrick | 36 ans

À ce stade de sa carrière, Fitzpatrick doit être embauché dans l’optique qu’il devienne un bon vétéran réserviste qui ne rouspétera pas. Le problème, c’est que partout où il passe, il devient le porte-malheur par excellence du partant en place, qui se blesse ou qui connaît une baisse de régime. Fitzpatrick cadre mieux dans le rôle de substitut de luxe, à qui on ne peut toutefois confier le ballon sur une longue période.

Tyrod Taylor | 29 ans

Toujours dans l’optique de doter son équipe d’un quart réserviste qui peut aller chercher quelques matchs au besoin, Taylor représente une option intéressante. Il a été prouvé à maintes reprises dans les dernières années que miser sur deux quarts-arrière potables n’est pas un luxe. Ce serait toutefois une grossière erreur d’espérer soutirer davantage de Taylor.

Les porteurs de ballon

Le’Veon Bell | 27 ans

C’est assurément le dossier le plus captivant sur le marché ! Le talent de Bell ne fait aucun doute, lui qui a amassé à ce jour une moyenne hallucinante de 129 verges par match de la ligne de mêlée. Cependant, il n’a pas joué de la saison dernière en raison de ses énormes attentes contractuelles et a ainsi laissé un message douteux sur son attitude.

Tevin Coleman | 25 ans

Coleman représente un cas très intéressant. Il n’a que 25 ans et l’usure n’est pas un facteur puisqu’il n’a jamais porté le ballon plus de 167 fois en une saison. Il est doté d’une vitesse explosive et peut contribuer sur le jeu aérien. Il a partagé son temps dans le champ-arrière des Falcons avec Devonta Freeman et pourrait exploser ailleurs. La saison dernière, il a amassé 800 verges avec une moyenne de 4,8 verges par course.

Mark Ingram | 29 ans

Ingram approche la trentaine, mais il a souvent partagé le champ-arrière des Saints avec d’autres ressources. Le tandem du tonnerre qu’il forme avec Alvin Kamara devrait demeurer intact dans un monde idéal, mais les Saints pourraient être forcés de lui dire au revoir, puisqu’ils sont limités sur le plan du cap salarial et qu’ils ont besoin de receveurs.

Adrian Peterson | 33 ans

L’increvable porteur de ballon frappera-t-il son mur une fois pour toutes ? Quand tous le pensaient mort et enterré la saison dernière, il a connu une résurgence à Washington avec 1042 verges au sol et sept touchés. Il est de nouveau libre, mais il aura 34 ans dans une semaine et même un athlète exceptionnel comme lui finit par atteindre la limite.

Jay Ajayi | 25 ans

Ajayi a connu un nouveau départ en 2017 avec les Eagles, mais la saison dernière a été sabotée par les blessures. Il n’a que 25 ans et peut rebondir, mais les Eagles semblent vouloir regarder dans une autre direction. L’ancien des Dolphins pourrait devenir le principal cheval quelque part, mais un rôle dans un comité lui sied peut-être mieux.

CJ Anderson | 28 ans

Le rondelet Anderson se dirigeait tout droit vers les oubliettes la saison dernière après avoir été remercié par les Panthers et les Raiders. Il s’est toutefois découvert une autre vie avec les Rams, qui ne détesteraient certainement pas le garder avec eux pour appuyer de nouveau Todd Gurley. Un bon vétéran avec trois présences au Super Bowl à son actif.

Les receveurs

Randall Cobb | 28 ans

Cobb a raté la moitié de la saison dernière et plusieurs estiment qu’il avait déjà commencé à ralentir à Green Bay. Il demeure un receveur polyvalent qui a accumulé 41 touchés avec les Packers, mais sa dernière saison complète remonte à 2015. Une équipe à la recherche d’un ailier inséré devrait lui donner signe de vie assez tôt.

Dez Bryant | 30 ans

Bryant se retrouve dans cette liste davantage pour sa renommée que sa productivité dans les dernières années. La saison dernière, la NFL en entier le boudait jusqu’à ce que les Saints l’invitent à les joindre, mais le flirt a pris fin dès ses premiers pas à l’entraînement avec une blessure. Sera-t-il remis de sa déchirure du tendon d’Achille ?

Tyrell Williams | 27 ans

Voilà un joueur qui fait trop peu parler de lui puisque les Chargers sont bien nantis en receveurs de qualité. Williams représente une grosse cible et il a même franchi la barre des 1000 verges de gains en 2016 quand les blessures affligeaient les receveurs des Chargers. Il pourrait certainement voir plus de ballons ailleurs.

Golden Tate | 30 ans

Après deux saisons consécutives de plus de 1000 verges à Detroit, Tate n’a pas eu l’impact escompté à Philadelphie, mais il peut être extrêmement difficile de se faire valoir à son plein potentiel après un échange en cours de saison. Tate demeure fiable à l’intérieur du terrain et peut encore rendre de bons services.

Jared Cook (Ailier rapproché) | 31 ans

Il est l’ailier rapproché le plus productif sur le marché, mais son âge pourrait causer un frein. La saison dernière, il a dominé chez les Raiders, autant au chapitre des réceptions (68), que des verges (896) et des touchés (6). L’équipe a toutefois pris un virage jeunesse accéléré et Cook testera sa valeur sur le marché.

Les joueurs de ligne offensive

Mitch Morse (Centre) | 26 ans

Sur la base du talent, Morse est sûrement le meilleur joueur de ligne offensive disponible. Ses deux dernières saisons ont toutefois été écourtées par des blessures, dont une commotion cérébrale l’automne dernier. Les Chiefs ont des dossiers chauds à régler en défensive et il est fort probable qu’ils doivent se départir de leur centre.

Matt Paradis (Centre) | 29 ans

Les Broncos ont mentionné qu’ils aimeraient bien ramener leur centre des quatre dernières saisons à bord. Paradis a disputé trois saisons de suite en entier, malgré différentes blessures dont il a fait fi, jusqu’à ce qu’il subisse une fracture du péroné en novembre dernier. Sa valeur risque donc de chuter et il est envisageable qu’il reste à Denver.

Rodger Saffold (Garde) | 30 ans

Saffold a connu un regain de vie intéressant avec les Rams lorsque ceux-ci l’ont converti de bloqueur à garde après un début de carrière en dents de scie. Son jeu a diminué vers la fin de la saison dernière, mais les gardes sont de mieux en mieux payés sur le marché des agents libres puisque la pression défensive provient de l’intérieur plus que jamais.

Trent Brown (Bloqueur) | 25 ans

À 6 pi 8 po et 380 lb, Trent Brown est un bloqueur au gabarit colossal. Il vient de connaître sa meilleure saison, sa quatrième dans la NFL, et le jeu de la ligne offensive des Patriots a particulièrement impressionné en séries. Brown devrait toucher le gros lot puisque les bons bloqueurs à gauche sur le marché sont rares. Mais reprendra-t-il ailleurs là où il a laissé ?

Ja’Wuan James (Bloqueur) | 26 ans

La rumeur veut que James, un bloqueur relativement efficace, mais loin de la perfection, commandera un salaire annuel aux environs de 10 millions sur le marché. Comme bloqueur à droite, il se fait pire et il se fait mieux. Mais la loi du marché fait qu’il deviendra grassement payé. Probablement beaucoup trop...

AUTRES NOMS À SURVEILLER...

Il y a les gros noms qui accaparent toute l’attention, mais quelques joueurs sont embauchés sans le moindre bruit et peuvent faire des vagues par la suite. Voici quelques noms à surveiller dans cette catégorie.

Adam Humphries

♦ Buccaneers, 25 ans

Receveur méconnu, il compte au moins 55 réceptions à ses trois dernières saisons. L’an passé, il a amassé 816 verges et cinq touchés, principalement de l’intérieur.

Demetrius Harris

♦ Chiefs, 27 ans

Un ailier rapproché de 6 pi 7 po qui n’a jamais pu se mettre en valeur en cinq saisons à Kansas City derrière Travis Kelce. Ailleurs, il pourrait sortir de sa coquille.

Jeremy Hill

♦ Patriots, 26 ans

Blessé toute la saison dernière, le porteur avait gagné 1124 verges avec les Bengals en 2014. Il a ralenti depuis, mais pourrait rebondir derrière une bonne ligne offensive.

Jamison Crowder

♦ Redskins, 25 ans

Le receveur a raté plusieurs matchs en raison d’une blessure l’an dernier, mais il est encore jeune et a connu deux saisons de plus de 65 passes captées.

Cole Beasley

♦ Cowboys, 29 ans

Le receveur format pochette ne fera jamais de miracles, mais peut rendre de fiers services comme ailier inséré. Il est une cible de choix sur les tracés courts.

Cordarrelle Patterson

♦ Patriots, 27 ans

S’il n’est pas trop gourmand et qu’une équipe l’utilise bien comme l’ont fait les Patriots, il peut devenir menaçant par la passe, au sol et sur les retours de bottés.