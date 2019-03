Peut-on encore écouter Michael Jackson?

Peut-on encore écouter la musique de Michael Jackson ?

C’est la question qui habite le milieu culturel à la suite de la diffusion de Leaving Neverland, un documentaire en deux parties présentant Michael Jackson comme un prédateur sexuel, et plus exactement, comme un pédophile.

Il vaut la peine de le préciser, ces révélations confirment bien des soupçons qui entouraient Michael Jackson, et cela, depuis longtemps. Qui est vraiment surpris de ce qu’il apprend ?

Impardonnable

Pour plusieurs, la réponse est claire : plus jamais il ne faudra diffuser ses chansons. L’œuvre de Michael Jackson serait à jamais souillée par son comportement. Bien des fans s’avouent ainsi traumatisés. Ils ne s’imaginaient pas leur idole capable de telles choses. De nombreuses radios annoncent aussi qu’elles ne diffuseront plus sa musique.

Quoi qu’on pense de ces réactions, elles sont compréhensibles. Il n’y a aucune excuse possible pour de tels comportements, absolument impardonnables.

Il n’en demeure pas moins que la réflexion ne saurait en rester là. Si ce documentaire dit vrai, Michael Jackson était un type abject. Par un sain réflexe hygiénique, on veut s’en éloigner. Mais une question vieille comme le monde resurgit alors : est-ce qu’il faut réduire l’œuvre d’un artiste à sa biographie ? Est-ce qu’une œuvre géniale l’est moins parce que son auteur était un salaud ?

On connaît le cas classique de Louis-Ferdinand Céline, écrivain d’exception, auteur de Voyage au bout de la nuit, mais aussi antisémite forcené, qui a publié quelques pamphlets orduriers, relevant de l’appel au meurtre. Peut-on encore aujourd’hui apprécier sa prose, tout en sachant que l’homme était dévoré par sa part diabolique ? Comment nier son génie ? Comment nier qu’il s’est aussi noyé dans la fange ?

Cette question se pose aussi pour les intellectuels. Martin Heidegger est l’un des plus grands philosophes du XXe siècle. Certains soutiennent même qu’il fut le plus grand. Il s’avère qu’il a aussi soutenu le IIIe Reich et qu’il était dévoré par un puissant antisémitisme. Peut-on encore le lire aujourd’hui, et s’en réclamer, en sachant que son œuvre porte en elle cette part immonde, à laquelle on ne saurait pourtant la réduire ?

Pensons aussi à Jean-Paul Sartre, l’un des philosophes les plus célèbres du XXe siècle, qui a soutenu le communisme totalitaire, alors qu’on le savait coupable de la mort de millions d’hommes et de femmes. Singulier paradoxe : Sartre se voulait un philosophe de la liberté et s’est mis intellectuellement au service d’une idéologie enfermant les hommes dans un univers concentrationnaire en prétendant les émanciper. Sartre demeure un écrivain immense.

Philosophe

L’être humain est une bête étrange. On trouve en lui quelque chose de merveilleux, cohabitant avec une tentation luciférienne. De temps en temps, il impressionne, à l’occasion, il dégoûte, le plus souvent, il cherche à mener sa vie de manière bien ordinaire, sans atteindre les sommets, sans non plus toucher le fond. Tel est son destin.

On devrait pouvoir apprécier une œuvre géniale tout en reconnaissant que son auteur fut un monstre. Mais il arrive que cela prenne du temps. Rien n’est simple.