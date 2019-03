Plus de 56 000 signataires demandent le remboursement des trop-perçus d’Hydro-Québec

La pétition qui demande au gouvernement Legault de rembourser 100 % des trop-perçus d’Hydro-Québec demeure populaire. Elle compte maintenant plus de 56 000 signataires.

La Fédération canadienne des contribuables (FCC), qui mène cette pétition, n’entend pas en reste r là alors qu'elle ciblera au cours des prochains jours la circonscription et le bureau du premier ministre François Legault.

«Le premier ministre semble avoir oublié ses demandes répétées pour que l’argent des trop-perçus retourne dans les poches des consommateurs québécois» a indiqué le directeur Québec de la FCC, Renaud Brossard, lors d’un point de presse mercredi à Montréal.

La FCC réclame que le gouvernement Legault amende la loi actuelle afin que les trop-perçus soient retournés intégralement dans les poches des clients d’Hydro-Québec.

Depuis 2017, le gouvernement du Québec oblige la société d’État à remettre au moins 50 % des trop-perçus par un mécanisme de traitement des écarts de rendement. Le restant des trop-perçus demeure dans les coffres du gouvernement du Québec.

1,7 milliard $ depuis 2005

Hydro-Québec a engrangé des trop-perçus plus de 1,7 milliard $ depuis 2005, dont 1,655 milliard $ entre 2005 et 2017, selon un rapport du vérificateur général du Québec.

L’an dernier, Hydro-Québec a été contrainte de remettre à ses abonnés 43 millions $ sous forme de rabais, inclus dans sa dernière demande tarifaire, devant la Régie de l’énergie.

Cette année, Hydro-Québec prévoit remettre 120 millions $ à ses clients lors de sa prochaine demande tarifaire, qui sera déposée au cours de l’été.

Depuis deux ans, Hydro-Québec a ainsi engrangé 273 millions $ en trop-perçus à ses quelque 4 millions de clients québécois.

Pas de promesse

La semaine dernière, le premier ministre François Legault a rappelé qu’il n’avait jamais promis en «campagne électorale» de rembourser les milliards $ de trop-perçus et de mettre fin à cette pratique.

Le gouvernement Legault est embêté par cette question depuis que Le Journal a révélé il y a deux semaines qu’Hydro-Québec continuait d’encaisser les trop-perçus (182 millions $ l’an dernier).

La CAQ, lorsqu'elle était dans l'opposition, a pourtant exigé à de nombreuses reprises le remboursement de cette «taxe déguisée».

En 2017, une pétition de l’Assemblée nationale de plus de 48 000 noms et exigeant le remboursement avait même été menée et déposée par la députée de la CAQ, Chantal Soucy, au bureau du ministre libéral responsable d’Hydro-Québec, Pierre Arcand.

Rappelons qu'une demande de recours collectif a été déposée en 2017 au Palais de justice de Montréal. La Coalition Peuple allumé réclame un remboursement de 1,2 milliard $ des trop-perçus aux clients de la société d’État.

La pétition est disponible sur le site web de la FCC.