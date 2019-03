Qualité de l'air: trois villes de Colombie-Britannique parmi les pires au monde en août 2018

Bien que la qualité de l'air soit généralement très bonne dans les villes canadiennes, trois municipalités de la Colombie-Britannique se sont retrouvées parmi les 10 pires villes au monde en août 2018, révèle un rapport de Greenpeace.

Selon l'étude menée par AirVisual pour le compte de l'organisme militant écologiste pour l'année 2018, les 50 villes ayant affiché la plus mauvaise qualité de l'air, mesuré à l'aide du taux de particules fines présentes dans l'atmosphère, se trouvaient majoritairement en Inde (25) et en Chine (22).

Cependant, en ventilant les données par mois, on découvre que les villes de Quesnel, Prince George et Williams Lake se sont retrouvées dans le top 10 mondial en août, alors que les feux de forêt monstres de l'été dernier faisaient rage. Ces trois villes se trouvent au cœur de la zone où brûlaient les plus importants brasiers.

À Quesnel, un taux moyen de 74,2 microgrammes de particules fines par mètre cube d'air (mg/m³) a été enregistré en août, contre 72,2 mg/m³ à Prince Georges et 67 mg/m³ à Williams Lake.

L'impact des incendies de forêt était aussi observable dans plusieurs autres villes de l'Ouest canadien, comme Calgary, Red Deer, Edmonton, Vancouver et Victoria.

En comparaison, le taux moyen de particule fine observé en août 2018 à Montréal a été de 7,5 mg/m³ (7 mg/m³ pour toute l'année), tandis qu'il a été de 10 mg/m³ (8,9 mg/m³ pour toute l'année) à Québec. Contrairement à l'Ouest, les villes du Québec ont enregistré leurs pics de pollution en hiver, en raison du chauffage.

Les particules fines sont considérées comme très nocives parce qu'elles peuvent se loger en profondeur dans les poumons et augmentent le risque de développer des maladies pulmonaires, cardio-vasculaires ou, encore, un cancer du poumon

Changements climatiques

«Les feux de forêt propulsés par les changements climatiques ont fait de la qualité de l'air de certaines communautés de la Colombie-Britannique l'une des pires au monde. Nous ne pouvons accepter ça. La vulnérabilité de la province face aux incendies de forêt a un impact majeur sur l'air que nous respirons et a de sérieux impacts sur la santé», a dénoncé Eduardo Sousa, le responsable du dossier forestier pour Greenpeace Canada, via Twitter.

Ces deux dernières années, la Colombie-Britannique a été ravagée par des incendies de forêt record qui ont entrainé des milliers d'évacuations et forcé le déclenchement de l'état d'urgence. Environ 2,5 millions d'hectares de terrain ont été dévastés par les flammes au cours des étés 2017 et 2018.