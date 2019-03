Rasmus Sandin tranche en prolongation

Rasmus Sandin a touché la cible en prolongation, mercredi soir, à la Place Bell, ce qui a permis aux Marlies de Toronto de l’emporter 4 à 3 devant le Rocket de Laval.

Il s’agit d’une deuxième défaite consécutive pour le club-école du Canadien de Montréal.

Daniel Audette s’est illustré dans la défaite en marquant deux buts, ses 11e et 12e de la saison. En plus d’ouvrir la marque en tout début d’affrontement, c’est lui qui a forcé la tenue d’une période de surtemps en secouant les cordages avec un peu plus de cinq minutes à faire au temps réglementaire.

La deuxième période a fait mal au Rocket, qui a alloué trois buts à ses adversaires. Timothy Liljegren, Jeremy Bracco et Dmytro Timashov ont tous trois réussi à déjouer Charlie Lindgren, qui gardait le filet du Rocket.

David Sklenicka a également marqué pour la formation lavalloise au deuxième tiers.

Michael Hutchinson a repoussé 24 lancers dans la victoire des siens. Pour sa part, Lindgren a cédé quatre fois sur 21 tirs.

Le Rocket affrontera à nouveau les Marlies, vendredi, à Laval.