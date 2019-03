Recours collectif autorisé contre BlackBerry

TORONTO | La Cour supérieure de justice de l'Ontario a autorisé en février un recours collectif contre l’entreprise BlackBerry au nom de toutes les personnes qui ont acquis des actions de l'entreprise entre mars et septembre 2013.

La poursuite allègue que des actionnaires ont payé un prix trop élevé lorsqu'ils ont fait l'acquisition des actions de BlackBerry au cours de la période en question.

«L'action collective canadienne contre BlackBerry découle du lancement infructueux du téléphone intelligent de nouvelle génération de BlackBerry, soit le BlackBerry 10, en 2013», peut-on lire dans un communiqué publié mercredi par la firme d’avocat Siskinds.

Les demandeurs estiment qu’il y a eu des «des déclarations fausses ou trompeuses concernant les ventes des téléphones intelligents BlackBerry 10 et les revenus générés par la compagnie via la vente de ces appareils, et que ces informations financières de BlackBerry enfreignaient les principes comptables applicables».

Sont notamment visés par le recours ceux qui ont fait l'acquisition à la bourse canadienne ou une plate-forme de négociation canadienne d'actions ordinaires de BlackBerry entre le 28 mars 2013 et le 20 septembre 2013.

Il y a près de quatre ans, la Cour supérieure de justice de l'Ontario avait déjà autorisé la poursuite du recours, mais la décision avait été portée en appel. Cet appel a été rejeté en novembre dernier.

Aucune des accusations n’a été prouvée en cour et la firme a précisé que BlackBerry conteste les réclamations qui sont faites à son endroit.