Remontée victorieuse à Sherbrooke pour les Remparts

SHERBROOKE | Édouard St-Laurent est venu hanter ses anciens coéquipiers au bon moment en tirs de barrage, aidant les Remparts à battre le Phoenix de Sherbrooke par la marque de 5-4, hier soir, devant 3690 spectateurs au Palais des sports Léopold-Drolet.

St-Laurent a été le seul buteur de la quatrième ronde pour permettre aux siens de compléter leur remontée alors qu’ils tiraient de l’arrière 3-1 en début de période médiane. Il s’agissait d’un troisième gain d’affilée pour la bande de Patrick Roy qui a désormais 66 points en banque.

«C’est un gros match pour nous. Peu importe l’équipe contre qui on joue, c’est toujours fun de faire gagner ton équipe en tirs de barrage. Ce n’était pas un match différent pour moi, je l’avais déjà vécu à Baie-Comeau. Patrick m’a fait confiance et j’apprends beaucoup ici», a réagi le patineur de 18 ans acquis du Phoenix pendant la dernière période des transactions.

«Fantastique»

Après avoir connu un lent départ, les Remparts se sont montrés plutôt égoïstes envers l’adversaire lors des 38 dernières minutes de temps réglementaire. Ils ont même pris les devants 4-3 avant qu’un tir anodin de Taro Jentzsch du centre de la glace trompe la vigilance de Carmine-Anthony Pagliarulo en fin de second engagement.

«J’ai trouvé que c’était trop ouvent de notre part en première, mais en deuxième et en troisième, on a été fantastique. On ne leur a pas donné grand-chose. Quand tu obtiens 48 tirs au but sur la route, ça veut dire que tu fais de bonnes choses. Il n’y avait pas de passagers ce soir [hier]», a souligné l’instructeur-chef des Diables rouges.

Roy a aussi vanté le travail de son numéro 25. «Je suis emballé par ce que j’ai vu de St-Laurent. Il a disputé un fort match. Il protégeait la rondelle, bloquait des tirs», a renchéri le «33».

Auteur d’un but et d’une passe, le défenseur Pier-Olivier Lacombe a connu l’une de ses meilleures sorties depuis qu’il endosse l’uniforme sanctifié. C’est d’ailleurs lui qui a intercepté la relance du Phoenix avant de remettre à Brandon Frattaroli sur le but égalisateur à 3-3.

«J’ai pris confiance. Puis, on a travaillé fort et même si on perdait, on savait que le match n’était pas fini. Ce n’est jamais fini tant que le cadran n’affiche pas zéro», a exposé l’arrière de 19 ans.

En vitesse

Le Russe Aleksei Sergeev pourrait être sur la touche pendant plusieurs semaines après avoir subi une blessure à l’épaule en première période. Il a passé des examens à l’hôpital et fera l’impasse sur le reste du voyage à Gatineau et à Boisbriand pour connaître l’étendue exacte des dégâts à Québec...

«Les bandes sont comme des murs de béton! Je suis content que la ligue ait pris position pour le changement des bandes qui seront beaucoup plus sécuritaires. Et ce n’est pas seulement pour le hockey junior, mais les jeunes du hockey mineur et les adultes en bénéficieront», a laissé tomber Roy.

Les joueurs des deux équipes ont effectué leur entrée sur la patinoire ensemble avant de faire un cercle au centre de la patinoire à la mémoire d’Alec Reid, ce joueur de l’Armada décédé dimanche à la suite de complications reliées à l’épilepsie. Un moment de silence a également été observé. Et une portion de la bande lui était même dédiée avec son nom et son numéro 13 sur laquelle on pouvait lire l’inscription #familleLHJMQ....