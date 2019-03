Rumeur: battle pass et nouveau personnage pour Apex Legends?

Plusieurs rumeurs circulent à propos du célèbre jeu Apex Legends depuis quelques jours, disant qu’un nouveau personnage ferait bientôt son entrée sur le champ de bataille.

Mais là, le site Daily Esports croit avoir le scoop grâce à une «source anonyme près du projet» qui aurait fourni une image officielle d’un nouveau personnage après une fuite sur Reddit . Une photo avait été prise d’un écran, où l’on pouvait voir le nouveau personnage.

La source aurait donc voulu confirmer que la fuite était légitime, en envoyant un dessin plus complet du personnage qui s’appellerait «Octane». Vous pouvez voir l'image ici.

Autre fuite

Ce n’est pas tout: cette même source a déclaré qu’une toute première passe de combat arriverait le 12 mars, et que celle-ci serait en vente dans la boutique et non achetable avec des coins.

Malgré la confiance de DailyEsports, les déclarations n’ont pas été confirmées par Respawn.