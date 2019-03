SNC-Lavalin: Gerald Butts va témoigner mercredi

L’ex-bras droit de Justin Trudeau, Gerald Butts, va témoigner, mercredi matin, devant le comité de la justice de la Chambre des communes.

M. Butts va être entendu par le comité une semaine après le témoignage de l'ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould.

Selon le témoignage de cette dernière, Justin Trudeau, l'un de ses ministres et une dizaine de proches conseillers ont multiplié, entre septembre et décembre 2018, les pressions «inappropriées», parfois assorties de «menaces voilées», pour qu'elle intervienne dans une procédure judiciaire en cours.

Le nom de M. Butts a été évoqué par l'ancienne ministre de la Justice au cours de sa comparution.

M. Butts a démissionné de son poste de secrétaire principal au premier ministre Justin Trudeau le 18 février dernier, dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin qui ébranle le gouvernement libéral.

Jeudi dernier, après le témoignage de Mme Wilson-Raybould, il avait lui-même partagé sa requête afin de témoigner, via Twitter.

«J’ai visionné le témoignage de l’Honorable Jody Wilson-Raybould hier. J’estime que ce que j’ai à dire aidera le Comité de la Justice et des Droits de la Personne dans son étude du dossier. Je vous demande respectueusement l’occasion de me présenter devant le Comité. J’ai besoin d’une courte période de temps afin de recevoir des recommandations légales et produire des documents pertinents pour le Comité», a-t-il écrit dans sa lettre envoyée au président du Comité, le député libéral Anthony Housefather.

Deux autres témoins ont été invités à témoigner sur cette affaire, soit le greffier du Conseil privé, Michael Wernick, et la sous-ministre à la justice, Nathalie Drouin.