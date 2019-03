Syndiquer le politique

Le Tribunal administratif du travail autorise la syndicalisation des employés de Québec solidaire ainsi que leur affiliation à la CSN. Tout en étant respectueux du tribunal qui a jugé ces requêtes conformes au Code du travail, on peut appréhender quelques problèmes techniques et politiques dans l’avenir.

Le droit d’association est constitutionnel et on ne saurait reprocher à des travailleurs de vouloir s’organiser pour faire reculer l’arbitraire patronal. La syndicalisation demeure pour ceux-ci le moyen le plus approprié pour se regrouper et faire valoir leurs droits.