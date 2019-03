The National: Une nouvelle toune, un album à venir, un film, une tournée...

Le groupe rock américain The National célèbre ses vingt ans de carrière en annonçant la sortie d'un huitième album le 17 mai prochain.

«I Am Easy To Find» est le titre de ce nouvel enregistrement, mais aussi le titre d'un court métrage réalisé par Mike Mills et mettant en vedette Alicia Vikander. On nous décrit le court film comme étant «une vie en 164 moments». La bande-annonce est ici:

I Am Easy To Find paraîtra seulement deux ans après Sleep Well Beast, ce qui a fait capoter les adeptes qui sont nombreux à considérer le groupe comme une seconde religion.

Le premier single du prochain album se nomme You Had Your Soul With You. On peut y entendre l'incroyable voix de Gail Ann Dorsey que l'on a entre autres connue comme bassiste de David Bowie.

Une tournée mondiale commence en juin et s'arrêtera une seule fois au Québec, à Montréal le 21 juin. Courtney Barnett et Alvvays devraient assurer les premières parties en alternance.

Cherry Tree

Le groupe s'est parti un fan club l'été dernier. Cherry Tree est une communauté de fans de The National; un endroit où le groupe peut se connecter directement avec son public le plus fidèle. On y donne accès à divers passe-droits et surprises de façon sporadique. Les membres ont d'ailleurs déjà la possibilité d'acheter les billets pour la tournée.

Pour les autres, ça se passe le vendredi 8 mars dès 10h. À vos claviers!

La liste des chansons de l'album est sortie et contient une pièce déjà connue, Rylan.

Des vidéos live de qualité discutable d'autres chansons existent et ça donne un avant-goût (e piètre qualité) de ce qui attend les fans.

1. You Had Your Soul With You

2. Quiet Light

3. Roman Holiday

4. Oblivions

5. The Pull Of You

6. Hey Rosey

7. I Am Easy To Find

8. Her Father In The Pool

9. Where Is Her Head

10. Not In Kansas

11. So Far So Fast

12. Dust Swirls In Strange Light

13. Hairpin Turns

14. Rylan

15. Underwater

16. Light Years