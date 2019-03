Trudeau et la vérité

Justin Trudeau n’a peut-être rien commis d’illégal, l’ex-ministre de la Justice Wilson-Raybould l’a dit d’emblée. Mais la saga des dernières semaines est révélatrice de son rapport avec la vérité. Et ça laisse un goût amer.

Le 7 février dernier, le Globe and Mail a lancé la bombe, à savoir que l’ex-procureure générale du Canada avait été l’objet de pressions de l’entourage du premier ministre pour que SNC-Lavalin puisse profiter du programme de réparation et éviter un procès pour fraude et corruption.