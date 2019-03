Une belle surprise pour Samuel Poulin

SHERBROOKE | En moins de deux saisons avec le Phoenix de Sherbrooke, Samuel Poulin a déjà considérablement rempli sa boîte à souvenirs. Il était toutefois loin de se douter que sa nomination comme capitaine se glisserait à l’intérieur de celle-ci.

Deuxième choix au total en 2017, une saison aux côtés de son frère aîné Nicolas après avoir subi une commotion à ses débuts et maintenant capitaine. Poulin est resté bouche bée quand il a appris la bonne nouvelle le mois dernier. Le Phoenix évoluait jusque-là sans capitaine alors que la tâche avait été repartie entre quatre assistants, dont l’heureux élu.

«Je venais d’avoir une fin de semaine bien ordinaire où je n’étais content de mes trois parties. Je me suis fait appeler dans le bureau des entraîneurs et au début, je pensais qu’ils voulaient me parler de la façon dont je jouais. Puis, en rentrant dans le bureau, je vois que le dg [Jocelyn Thibault] est là, tous les entraîneurs sont assis et ils attendent que je rentre. C’était pour me dire que je serai nommé capitaine le lendemain, a raconté l’attaquant de 17 ans avant la rencontre d’hier soir.

«C’était quelque chose d’inattendu. En même temps, leur idée était faite [...] Au début, je ne réagissais pas comme et je ne savais pas trop ce qui se passait. C’est vraiment par après que j’ai réalisé que c’est un titre le fun à recevoir, surtout à 17 ans. Ça prouve que mes coéquipiers et mes entraîneurs ont confiance en moi.»

Une moitié de saison formatrice

Poulin, un espoir en prévision du prochain repêchage de la LNH, est le premier à reconnaître que la première moitié de saison lui a permis de se faire les dents afin de remplir ce rôle.

N’empêche que rares sont les hockeyeurs qui obtiennent de telles responsabilités à un si jeune âge au hockey junior. Poulin prêche par l’exemple en s’étant glissé au sommet des pointeurs de son équipe en vertu d’une récolte de 26 buts et 67 points en 61 rencontres, en excluant celle contre les Remparts.

«Au début de l’année, je n’aurais pas été prêt à être capitaine. D’avoir une demi-saison de plus derrière la cravate m’a aidé et ça m’a appris à connaître les vraies responsabilités d’un leader. Cela dit, je ne vais pas changer la personne et le joueur que je suis à cause de la lettre», a assuré celui qui a connu un match de six points depuis sa nomination.