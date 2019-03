Une marque peu significative pour Barry Trotz

Barry Trotz a rejoint un groupe pour le moins prestigieux, mardi, quand il est devenu le quatrième entraîneur-chef de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à gagner 800 matchs en carrière. Toutefois, le record importe bien peu aux yeux de celui espérant amener son équipe en séries éliminatoires.

Grâce au triomphe de 5 à 4 en fusillade des Islanders de New York aux dépens des Sénateurs d’Ottawa, l’homme de 56 ans côtoie désormais Scotty Bowman, Joel Quenneville et Ken Hitchock dans le club sélect des pilotes avec au moins 800 gains. Malgré cela, il a offert une réponse assez brève lorsqu’il fut interrogé à ce sujet par les médias.

«C’est la dernière chose qui me vient à l’esprit», a-t-il déclaré en conférence de presse, étant visiblement davantage préoccupé par l’état de son gardien Robin Lehner, qui est tombé au combat tard en troisième période.

Compliments

Néanmoins, certains de ses hommes n’ont pas hésité à le louanger. Avec une coupe Stanley à son actif et des passages fructueux chez les Predators de Nashville et les Capitals de Washington, Trotz inspire confiance.

«C’est formidable et c’est un testament illustrant bien sa longévité dans la LNH. Ça montre à quel point il a bien fait, a commenté au site NHL.com le capitaine des Islanders, Anders Lee. Cela en dit long sur le genre de personne qu’il est et les gens autour de lui. Je suis heureux qu’on ait réglé le dossier; je pense qu’il était à 799 victoires depuis quelque temps. C’est bien d’avoir gagné pour lui.»

«Cela aurait spécial d’obtenir la 800e contre Washington [vendredi dernier], mais ce total est significatif et montre bien l’étendue de sa carrière, a ajouté l’attaquant Brock Nelson au quotidien "New York Post". Il est arrivé ici et a affirmé qu’il était dans le milieu depuis longtemps. Mais il a évidemment gagné partout où il est passé.»

En date de mercredi, Trotz accusait un retard de 43 gains sur Hitchcock, troisième instructeur le plus victorieux. Bowman domine avec 1244 triomphes, devant Quenneville (890).