Voici ce qu'on sait sur la suite très attendue de «Maleficent»

Le film Maleficent sur la méchante fée de La Belle au bois dormant aura une suite. On connaît maintenant la date de sortie, et même l’affiche!

Après le grand succès du film de Disney paru en 2014, nous étions très heureux de savoir que nous allions retrouver Angelina Jolie et Elle Fanning dans les rôles de Maleficent et Aurore, mais l’attente fut longue.

En fait, la suite, Maleficent: Mistress of Evil, ou La Maîtresse du Diable, devait sortir dans plus d’un an, en mai 2020.

Surprise, le film sera au cinéma le 18 octobre 2019, soit 7 mois plus tôt que prévu!

On ne connaît pas encore exactement l’histoire, mais on sait qu’on va continuer à explorer la relation complexe entre Maleficent et Aurore alors que leur royaume sera menacé.

Plusieurs des acteurs originaux seront de retour, dont Sam Riley dans le rôle de Diaval, et Juno Temple, de Dirty John, en Thistlewit.

Il y aura aussi de nouveaux personnages, notamment la reine Ingrith, jouée par Michelle Pfeiffer.

On veut votre opinion!

Sondage As-tu hâte de voir «Maleficent 2»? Oui! J'ai adoré le premier Non! Je ne suis pas intéressée Partagez votre résultat sur Facebook

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!