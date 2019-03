RAYMOND, Lucien (Luc)



À la maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, le 26 février 2019, est décédé à l'âge de 77 ans et 10 mois, M. Lucien (Luc) Raymond, époux de dame Jeannine Boucher et fils de feu M. Henri Raymond et de feu dame Marie-Louise Michaud. Il demeurait à Rivière-du-Loup. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Stéphane, sa sœur Marielle (feu Yvon Deschênes), ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Guy (Marielle Ouellet), feu Thérèse (feu Jean-Marc Dumais), feu Jacqueline (Camille Dubé) et Yvon (Madeleine Bernard); ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux ami(e)s, notamment de l'industrie du camionnage. La famille recevra les condoléances à laà compter de 13 h à la salle l'exposition l'Escale.Vous pouvez manifester votre sympathie par un don, à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB. Cartes disponibles à la maison funéraire. Un sincère remerciement aux professionnel(le)s de la santé du CHRGP (court séjour) et de la maison Desjardins de soins.